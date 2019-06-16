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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Колумбия
Аргентина - Колумбия: обзор матча 16 июня 2019
Аргентина
16.06.2019, воскресенье, 01:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Колумбия
71'
Р. Мартинес
86'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Колумбия
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Лерма
87'
Желтая карточка
Д. Сапата
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Ж. Лерма
81'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Фалькао
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Агуэро
79'
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинес
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
Г. Писсаро
️️️️
Г. Родригес
67'
64'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Х. Куадрадо
60'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Л. Паредес
55'
Желтая карточка
Р. Саравия
52'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Ди Мария
46'
Желтая карточка
Г. Родригес
42'
19'
Желтая карточка
Р. Фалькао
14'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
19
Матиас Суарес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
8
Эдвин Кардона
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Армани
3
Тальяфико
6
Пеццелла
19
Отаменди
4
Саравия
5
Паредес
18
Родригес
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
9
Агуэро
4-2-1-1-2
1
Оспина
23
Санчес
13
Мина
3
Медина
6
Тесильо
15
Урибе
5
Барриос
11
Куадрадо
10
Родригес
9
Фалькао
19
Муриэль
18
Родригес
15
Писсаро
15
Писсаро
18
Родригес
11
Ди Мария
7
Де Пауль
7
Де Пауль
11
Ди Мария
9
Агуэро
19
Суарес
19
Суарес
9
Агуэро
11
Куадрадо
16
Лерма
16
Лерма
11
Куадрадо
9
Фалькао
7
Сапата
7
Сапата
9
Фалькао
19
Муриэль
19
Мартинес
19
Мартинес
19
Муриэль
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
8
Маркос Акунья
ЛЗ
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
7
Роберто Перейра
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
18
Густаво Куэльяр
ОП
7
Луис Диас
ЛВ
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
8
Маркос Акунья
ЛЗ
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
7
Роберто Перейра
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
18
Густаво Куэльяр
ОП
7
Луис Диас
ЛВ
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Аргентина - Колумбия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Тобар
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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