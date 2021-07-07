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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Колумбия
Аргентина - Колумбия: обзор матча 07 июля 2021
Аргентина
07.07.2021, среда, 04:00
Кубок Америки, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Колумбия
7'
Л. Мартинес
61'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Колумбия
Пенальти не реализован!
Э. Кардона
ГОЛ!
Л. Мартинес
3:2
ГОЛ!
М. Борха
2:2
ГОЛ!
Л. Паредес
2:1
Пенальти не реализован!
Й. Мина
Пенальти не реализован!
Р. Де Пауль
Пенальти не реализован!
Д. Санчес
ГОЛ!
Л. Месси
1:1
ГОЛ!
Х. Куадрадо
0:1
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
+1
88'
Желтая карточка
В. Барриос
Желтая карточка
Г. Родригес
87'
86'
Желтая карточка
Э. Кардона
75'
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Г. Монтиэль
72'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Н. Гонсалес
67'
63'
Желтая карточка
М. Борха
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Э. Кардона
60'
Замена
М. Борха
️️️️
Д. Сапата
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Ло Чельсо
56'
55'
Желтая карточка
Ф. Фабра
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
46'
46'
Замена
Й. Чара
️️️️
Г. Куэльяр
46'
Замена
Ф. Фабра
️️️️
В. Тесильо
46'
Замена
Э. Кардона
️️️️
Р. Борре
45'
+4
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
21'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Л. Месси
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
6
Вильям Тесильо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Себастьян Перес
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-3-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
6
Пеццелла
19
Отаменди
26
Молина
7
Де Пауль
18
Родригес
15
Гонсалес
11
Ло Чельсо
10
Месси
22
Мартинес
4-2-1-1-2
1
Оспина
2
Муньос
13
Мина
23
Санчес
6
Тесильо
18
Куэльяр
5
Барриос
11
Куадрадо
7
Диас
7
Сапата
19
Борре
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
11
Ло Чельсо
5
Паредес
5
Паредес
11
Ло Чельсо
15
Гонсалес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
15
Гонсалес
6
Тесильо
18
Фабра
18
Фабра
6
Тесильо
19
Борре
8
Кардона
8
Кардона
19
Борре
18
Куэльяр
28
Чара
28
Чара
18
Куэльяр
7
Сапата
9
Борха
9
Борха
7
Сапата
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
1
Хуан Муссо
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Камило Варгас
ВР
13
Себастьян Перес
ЦП
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
13
Себастьян Перес
ЦП
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Аргентина - Колумбия
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
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