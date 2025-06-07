8 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится финал Лиги наций между Португалией и Испанией. Обе команды прошли напряжeнный путь к финалу, показав высокую результативность, но также проявив уязвимость в обороне. Португалия в полуфинале одолела Германию (2:1), а Испания в голевой феерии вырвала победу у Франции (5:4). Финал обещает быть открытым, ярким и насыщенным голами.

Португалия

Португальцы подходят к финалу в отличной атакующей форме: 13 забитых голов в 5 матчах, включая разгромы Польши (5:1) и Дании (5:2). Средняя результативность – 2.60 гола за игру. Однако оборона даeт сбои – команда пропускает в каждом из последних 5 матчей. В матче против Германии Португалия сдержала мощную атаку соперника, но и сама допустила ошибки. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, демонстрируя стабильность, особенно в важных поединках.

Испания

Испанцы набрали потрясающую форму – 15 голов в 5 матчах (в среднем 3.00 за игру), при этом команда не проигрывает в 19 последних играх и забивает в 8 матчах подряд. Однако оборона Испании – слабое звено: 12 пропущенных мячей за 5 матчей (в среднем 2.40). В полуфинале против Франции атакующий стиль привeл к головокружительному счeту 5:4. Эта команда способна взломать любую оборону, но платит за это рисками у своих ворот.

Факты о командах:

Португалия

Забивает в среднем 2.60 гола за матч

Пропускает в каждом из 5 последних матчей

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч

Испания

Забивает в среднем 3.00 гола за игру

Пропускает в среднем 2.40 гола за матч

Не проигрывает в 19 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи 11% (1) 67% (6) 22% (2) 10 Забитых мячей 8 1.11 В среднем за матч 0.89 4:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 3:3 Лига наций, Финал Португалия 2 : 2 Испания Лига наций, 6 тур Португалия 0 : 1 Испания Лига наций, 1 тур Испания 1 : 1 Португалия Товарищеские матчи. Сборные, Испания 0 : 0 Португалия Товарищеские матчи. Сборные, Португалия 0 : 0 Испания Чемпионат мира, 1 тур Португалия 3 : 3 Испания Чемпионат Европы, 1/2 финала Португалия 0 : 0 Испания Товарищеские матчи. Сборные, Португалия 4 : 0 Испания Чемпионат мира, 1/8 финала Испания 1 : 0 Португалия

Прогноз на матч Португалия – Испания

Обе сборные обладают мощными атаками и нестабильными защитами. Португалия действует чуть более организованно в обороне, но в матче с Испанией это вряд ли станет определяющим фактором. Учитывая статистику и стиль обеих команд, финал, скорее всего, пройдeт в открытом ключе с обилием голов. Обе сборные настроены исключительно на победу, и маловероятно, что игра завершится без обмена голами. Дополнительное время тоже возможно, но более вероятно, что решающий гол будет забит до финального свистка.

Прогноз на точный счeт: 2:2 в основное время.

Рекомендованные ставки: