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Прогноз на точный счёт матча Португалия – Испания: Лига наций, 8 июня 2025

07 июня 2025 11:13
Португалия - Испания
08 июн. 2025, воскресенье 22:00 | Лига наций, Финал
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8.00
Точный счёт 2:2
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8 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится финал Лиги наций между Португалией и Испанией. Обе команды прошли напряжeнный путь к финалу, показав высокую результативность, но также проявив уязвимость в обороне. Португалия в полуфинале одолела Германию (2:1), а Испания в голевой феерии вырвала победу у Франции (5:4). Финал обещает быть открытым, ярким и насыщенным голами.

Португалия

Португальцы подходят к финалу в отличной атакующей форме: 13 забитых голов в 5 матчах, включая разгромы Польши (5:1) и Дании (5:2). Средняя результативность – 2.60 гола за игру. Однако оборона даeт сбои – команда пропускает в каждом из последних 5 матчей. В матче против Германии Португалия сдержала мощную атаку соперника, но и сама допустила ошибки. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, демонстрируя стабильность, особенно в важных поединках.

Испания

Испанцы набрали потрясающую форму – 15 голов в 5 матчах (в среднем 3.00 за игру), при этом команда не проигрывает в 19 последних играх и забивает в 8 матчах подряд. Однако оборона Испании – слабое звено: 12 пропущенных мячей за 5 матчей (в среднем 2.40). В полуфинале против Франции атакующий стиль привeл к головокружительному счeту 5:4. Эта команда способна взломать любую оборону, но платит за это рисками у своих ворот.

Факты о командах:

Португалия

  • Забивает в среднем 2.60 гола за матч
  • Пропускает в каждом из 5 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч

Испания

  • Забивает в среднем 3.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за матч
  • Не проигрывает в 19 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи
11% (1)
67% (6)
22% (2)
10
Забитых мячей
8
1.11
В среднем за матч
0.89
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  3:3
Лига наций, Финал
Португалия
2 : 2
08.06.2025
Испания
Лига наций, 6 тур
Португалия
0 : 1
27.09.2022
Испания
Лига наций, 1 тур
Испания
1 : 1
02.06.2022
Португалия
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 0
04.06.2021
Португалия
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
0 : 0
07.10.2020
Испания
Чемпионат мира, 1 тур
Португалия
3 : 3
15.06.2018
Испания
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Португалия
0 : 0
27.06.2012
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
4 : 0
17.11.2010
Испания
Чемпионат мира, 1/8 финала
Испания
1 : 0
29.06.2010
Португалия
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Прогноз на матч Португалия – Испания

Обе сборные обладают мощными атаками и нестабильными защитами. Португалия действует чуть более организованно в обороне, но в матче с Испанией это вряд ли станет определяющим фактором. Учитывая статистику и стиль обеих команд, финал, скорее всего, пройдeт в открытом ключе с обилием голов. Обе сборные настроены исключительно на победу, и маловероятно, что игра завершится без обмена голами. Дополнительное время тоже возможно, но более вероятно, что решающий гол будет забит до финального свистка.

Прогноз на точный счeт: 2:2 в основное время.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.10
  • Ничья в основное время – коэффициент 3.40

8.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Гроховский Сергей
Лига наций Испания Португалия
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