8 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится финал Лиги наций между Португалией и Испанией. Обе команды прошли напряжeнный путь к финалу, показав высокую результативность, но также проявив уязвимость в обороне. Португалия в полуфинале одолела Германию (2:1), а Испания в голевой феерии вырвала победу у Франции (5:4). Финал обещает быть открытым, ярким и насыщенным голами.
Португалия
Португальцы подходят к финалу в отличной атакующей форме: 13 забитых голов в 5 матчах, включая разгромы Польши (5:1) и Дании (5:2). Средняя результативность – 2.60 гола за игру. Однако оборона даeт сбои – команда пропускает в каждом из последних 5 матчей. В матче против Германии Португалия сдержала мощную атаку соперника, но и сама допустила ошибки. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, демонстрируя стабильность, особенно в важных поединках.
Испания
Испанцы набрали потрясающую форму – 15 голов в 5 матчах (в среднем 3.00 за игру), при этом команда не проигрывает в 19 последних играх и забивает в 8 матчах подряд. Однако оборона Испании – слабое звено: 12 пропущенных мячей за 5 матчей (в среднем 2.40). В полуфинале против Франции атакующий стиль привeл к головокружительному счeту 5:4. Эта команда способна взломать любую оборону, но платит за это рисками у своих ворот.
Факты о командах:
Португалия
- Забивает в среднем 2.60 гола за матч
- Пропускает в каждом из 5 последних матчей
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч
Испания
- Забивает в среднем 3.00 гола за игру
- Пропускает в среднем 2.40 гола за матч
- Не проигрывает в 19 последних матчах
- Забивает в 8 матчах подряд
Прогноз на матч Португалия – Испания
Обе сборные обладают мощными атаками и нестабильными защитами. Португалия действует чуть более организованно в обороне, но в матче с Испанией это вряд ли станет определяющим фактором. Учитывая статистику и стиль обеих команд, финал, скорее всего, пройдeт в открытом ключе с обилием голов. Обе сборные настроены исключительно на победу, и маловероятно, что игра завершится без обмена голами. Дополнительное время тоже возможно, но более вероятно, что решающий гол будет забит до финального свистка.
Прогноз на точный счeт: 2:2 в основное время.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.10
- Ничья в основное время – коэффициент 3.40