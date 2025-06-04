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Прогноз на точный счет матча Испания – Франция: 1/2 финала Лиги наций, 5 июня 2025

04 июня 2025 12:43
Испания - Франция
05 июн. 2025, четверг 22:00 | Лига наций, 1/2 финала
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Испании
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5 июня на стадионе МХП-Арена состоится полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Обе команды демонстрируют высокий уровень игры и подходят к этой встрече в хорошей форме. Испания не проигрывает в последних 18 матчах, тогда как Франция показывает стабильность, не проигрывая в 6 из 8 последних игр. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут использовать своe преимущество перед болельщиками.

Испания

Испания находится в отличной форме, не проигрывая в последних 18 матчах. В последних пяти играх команда забила 13 голов, пропустив 8. Среднее количество голов за игру составляет 2.60 в атаке и 1.60 в обороне. В последнем матче Испания сыграла вничью с Нидерландами со счeтом 3:3 и выиграла серию пенальти (5:4), что подтверждает еe уверенность в ключевых моментах. Атака работает слаженно, а защита остаeтся относительно надeжной, хотя и допускает ошибки. Особенно заметна эффективность в домашних играх.

Франция

Франция выглядит уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 7 голов, пропустив 4. Среднее количество голов за игру составляет 1.40 в атаке и 0.80 в обороне. В последней игре Франция обыграла Хорватию со счeтом 2:0, что стало важным шагом в подготовке к полуфиналу. Оборона Франции остаeтся организованной, но результативность иногда оставляет желать лучшего.

Факты о командах

Испания

  • Не проигрывает в 18 последних матчах.
  • Забивает в 7 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 2.60 в атаке, 1.60 в обороне.
  • Пропускает в 4 последних матчах.

Франция

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 1.40 в атаке, 0.80 в обороне.
  • Показывает стабильную игру в обороне в последних играх.

Личные встречи
64% (7)
9% (1)
27% (3)
18
Забитых мячей
12
1.64
В среднем за матч
1.09
5:4
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  1:1
Лига наций, 1/2 финала
Испания
5 : 4
05.06.2025
Франция
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Испания
2 : 1
09.07.2024
Франция
Лига наций, Финал
Испания
1 : 2
10.10.2021
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
0 : 2
28.03.2017
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
1 : 0
04.09.2014
Испания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Франция
0 : 1
26.03.2013
Испания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Испания
1 : 1
16.10.2012
Франция
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания
2 : 0
23.06.2012
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
0 : 2
03.03.2010
Испания
Товарищеские матчи,
Испания
1 : 0
06.02.2008
Франция
Чемпионат мира, 1/8 финала
Испания
1 : 3
27.06.2006
Франция
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Прогноз на матч Испания – Франция

Испания демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe фаворитом встречи. Франция, несмотря на упорство, продолжает испытывать проблемы с результативностью. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Испания одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Испания забивает в среднем 2.60 гола за игру, тогда как Франция пропускает в среднем 0.80 гола. Это говорит о том, что хозяева будут доминировать в атаке. Однако Франция способна забивать в последних играх, что делает их атаку опасной. Вероятно, Испания выиграет с минимальным преимуществом или средней разницей в счeте.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Испании

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу Испании – коэффициент 6.50
  • Испания выиграет – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Испании
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Автор: Миронов Николай
Лига наций Франция Испания
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