5 июня на стадионе МХП-Арена состоится полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Обе команды демонстрируют высокий уровень игры и подходят к этой встрече в хорошей форме. Испания не проигрывает в последних 18 матчах, тогда как Франция показывает стабильность, не проигрывая в 6 из 8 последних игр. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут использовать своe преимущество перед болельщиками.
Испания
Испания находится в отличной форме, не проигрывая в последних 18 матчах. В последних пяти играх команда забила 13 голов, пропустив 8. Среднее количество голов за игру составляет 2.60 в атаке и 1.60 в обороне. В последнем матче Испания сыграла вничью с Нидерландами со счeтом 3:3 и выиграла серию пенальти (5:4), что подтверждает еe уверенность в ключевых моментах. Атака работает слаженно, а защита остаeтся относительно надeжной, хотя и допускает ошибки. Особенно заметна эффективность в домашних играх.
Франция
Франция выглядит уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 7 голов, пропустив 4. Среднее количество голов за игру составляет 1.40 в атаке и 0.80 в обороне. В последней игре Франция обыграла Хорватию со счeтом 2:0, что стало важным шагом в подготовке к полуфиналу. Оборона Франции остаeтся организованной, но результативность иногда оставляет желать лучшего.
Факты о командах
Испания
- Не проигрывает в 18 последних матчах.
- Забивает в 7 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 2.60 в атаке, 1.60 в обороне.
- Пропускает в 4 последних матчах.
Франция
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- Забивает в 4 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 1.40 в атаке, 0.80 в обороне.
- Показывает стабильную игру в обороне в последних играх.
Прогноз на матч Испания – Франция
Испания демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe фаворитом встречи. Франция, несмотря на упорство, продолжает испытывать проблемы с результативностью. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Испания одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.
Испания забивает в среднем 2.60 гола за игру, тогда как Франция пропускает в среднем 0.80 гола. Это говорит о том, что хозяева будут доминировать в атаке. Однако Франция способна забивать в последних играх, что делает их атаку опасной. Вероятно, Испания выиграет с минимальным преимуществом или средней разницей в счeте.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Испании
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу Испании – коэффициент 6.50
- Испания выиграет – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00