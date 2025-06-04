5 июня на стадионе МХП-Арена состоится полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Обе команды демонстрируют высокий уровень игры и подходят к этой встрече в хорошей форме. Испания не проигрывает в последних 18 матчах, тогда как Франция показывает стабильность, не проигрывая в 6 из 8 последних игр. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут использовать своe преимущество перед болельщиками.

Испания

Испания находится в отличной форме, не проигрывая в последних 18 матчах. В последних пяти играх команда забила 13 голов, пропустив 8. Среднее количество голов за игру составляет 2.60 в атаке и 1.60 в обороне. В последнем матче Испания сыграла вничью с Нидерландами со счeтом 3:3 и выиграла серию пенальти (5:4), что подтверждает еe уверенность в ключевых моментах. Атака работает слаженно, а защита остаeтся относительно надeжной, хотя и допускает ошибки. Особенно заметна эффективность в домашних играх.

Франция

Франция выглядит уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 7 голов, пропустив 4. Среднее количество голов за игру составляет 1.40 в атаке и 0.80 в обороне. В последней игре Франция обыграла Хорватию со счeтом 2:0, что стало важным шагом в подготовке к полуфиналу. Оборона Франции остаeтся организованной, но результативность иногда оставляет желать лучшего.

Факты о командах

Испания

Не проигрывает в 18 последних матчах.

Забивает в 7 последних матчах.

Средний голевой показатель: 2.60 в атаке, 1.60 в обороне.

Пропускает в 4 последних матчах.

Франция

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 4 последних матчах.

Средний голевой показатель: 1.40 в атаке, 0.80 в обороне.

Показывает стабильную игру в обороне в последних играх.

Личные встречи 64% (7) 9% (1) 27% (3) 18 Забитых мячей 12 1.64 В среднем за матч 1.09 5:4 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 5:4 Самая крупная ничья: 1:1 Лига наций, 1/2 финала Испания 5 : 4 Франция Чемпионат Европы, 1/2 финала Испания 2 : 1 Франция Лига наций, Финал Испания 1 : 2 Франция Товарищеские матчи. Сборные, Франция 0 : 2 Испания Товарищеские матчи. Сборные, Франция 1 : 0 Испания Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Франция 0 : 1 Испания Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Испания 1 : 1 Франция Чемпионат Европы, 1/4 финала Испания 2 : 0 Франция Товарищеские матчи. Сборные, Франция 0 : 2 Испания Товарищеские матчи, Испания 1 : 0 Франция Чемпионат мира, 1/8 финала Испания 1 : 3 Франция

Прогноз на матч Испания – Франция

Испания демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe фаворитом встречи. Франция, несмотря на упорство, продолжает испытывать проблемы с результативностью. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Испания одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Испания забивает в среднем 2.60 гола за игру, тогда как Франция пропускает в среднем 0.80 гола. Это говорит о том, что хозяева будут доминировать в атаке. Однако Франция способна забивать в последних играх, что делает их атаку опасной. Вероятно, Испания выиграет с минимальным преимуществом или средней разницей в счeте.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Испании

Рекомендованные ставки