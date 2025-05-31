1 июня на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» «Сантос» примет «Ботафого» в рамках 11 тура чемпионата Бразилии. Обе команды находятся в разных турнирных условиях: хозяева ведут борьбу за выживание, а гости постепенно набирают форму и нацелены на верхнюю часть таблицы. В предстоящей встрече многое будет зависеть от дисциплины в обороне и реализации немногочисленных шансов.
«Сантос»
После 10 туров у «Сантоса» всего 8 очков, и команда занимает 18 место в Серии A. Победа над «Виторией» в прошлом туре (1:0) немного улучшила настроение, но в целом результаты оставляют желать лучшего. Команда крайне мало забивает: всего 2 гола в последних 5 матчах, при этом в 3 из этих встреч она уходила с нулем.
Главная надежда в атаке – Гильерме, автор 11 голов в 23 матчах, однако и он теряется на фоне общей слабой игры в нападении. Оборона действует слаженнее – всего 4 пропущенных мяча в 5 играх, но отсутствие атакующей угрозы делает каждый гол на вес золота.
«Ботафого»
«Ботафого» демонстрирует гораздо более уверенные результаты. Команда набрала 12 очков за 9 туров и постепенно поднимается в таблице. За последние 5 матчей «Ботафого» забил 8 голов и пропустил всего 3. Особенно ярко проявляет себя Игор Жезус, забивший 7 мячей в 23 матчах.
Клуб добился ничьей с «Фламенго» и побед в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, что подтверждает их стабильность в разных турнирах. «Ботафого» отличается грамотной организацией игры и умением действовать на контратаках, что может стать решающим фактором против низкорезультативного «Сантоса».
Факты о командах
«Сантос»
- В последних 5 матчах – 2 забитых и 4 пропущенных гола
- Средняя результативность: 0.40 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Победа над «Виторией» – единственная за последние 6 туров
«Ботафого»
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает всего 0.60 гола за матч
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Поддерживает форму как в Серии A, так и в кубковых турнирах
Прогноз на матч «Сантос» – «Ботафого»
Ожидается сдержанная игра с небольшим количеством опасных моментов. «Сантос» будет уповать на защиту и игру на удержание счета, тогда как «Ботафого» постарается воспользоваться слабостью соперника в атаке. Несмотря на домашний статус «Сантоса», их показатели не внушают доверия.
Гости выглядят организованнее, обладают более острым нападением и в текущей форме вполне способны увезти три очка. Однако оборона «Сантоса» может удерживать давление в течение длительного времени, а значит, вероятен осторожный сценарий с минимальной разницей в счете.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ботафого»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Ботафого» – коэффициент 6.20
- Победа «Ботафого» всухую – коэффициент 3.80
- Индивидуальный тотал «Сантоса» меньше 1 – коэффициент 1.95