1 июня на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» «Сантос» примет «Ботафого» в рамках 11 тура чемпионата Бразилии. Обе команды находятся в разных турнирных условиях: хозяева ведут борьбу за выживание, а гости постепенно набирают форму и нацелены на верхнюю часть таблицы. В предстоящей встрече многое будет зависеть от дисциплины в обороне и реализации немногочисленных шансов.

«Сантос»

После 10 туров у «Сантоса» всего 8 очков, и команда занимает 18 место в Серии A. Победа над «Виторией» в прошлом туре (1:0) немного улучшила настроение, но в целом результаты оставляют желать лучшего. Команда крайне мало забивает: всего 2 гола в последних 5 матчах, при этом в 3 из этих встреч она уходила с нулем.

Главная надежда в атаке – Гильерме, автор 11 голов в 23 матчах, однако и он теряется на фоне общей слабой игры в нападении. Оборона действует слаженнее – всего 4 пропущенных мяча в 5 играх, но отсутствие атакующей угрозы делает каждый гол на вес золота.

«Ботафого»

«Ботафого» демонстрирует гораздо более уверенные результаты. Команда набрала 12 очков за 9 туров и постепенно поднимается в таблице. За последние 5 матчей «Ботафого» забил 8 голов и пропустил всего 3. Особенно ярко проявляет себя Игор Жезус, забивший 7 мячей в 23 матчах.

Клуб добился ничьей с «Фламенго» и побед в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, что подтверждает их стабильность в разных турнирах. «Ботафого» отличается грамотной организацией игры и умением действовать на контратаках, что может стать решающим фактором против низкорезультативного «Сантоса».

Факты о командах

«Сантос»

В последних 5 матчах – 2 забитых и 4 пропущенных гола

Средняя результативность: 0.40 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Победа над «Виторией» – единственная за последние 6 туров

«Ботафого»

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает всего 0.60 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Поддерживает форму как в Серии A, так и в кубковых турнирах

Личные встречи 44% (8) 28% (5) 28% (5) 22 Забитых мячей 16 1.22 В среднем за матч 0.89 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 35 тур Ботафого 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 16 тур Сантос 2 : 2 Ботафого Бразилия. Серия А, 37 тур Ботафого 3 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 18 тур Сантос 2 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 30 тур Сантос 2 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 11 тур Ботафого 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 30 тур Сантос 4 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 11 тур Ботафого 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 36 тур Сантос 1 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 17 тур Ботафого 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 24 тур Ботафого 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 5 тур Сантос 1 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 25 тур Ботафого 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 6 тур Сантос 3 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 37 тур Сантос 2 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 18 тур Ботафого 1 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 21 тур Сантос 1 : 2 Ботафого Бразилия. Серия А, 2 тур Ботафого 2 : 1 Сантос

Прогноз на матч «Сантос» – «Ботафого»

Ожидается сдержанная игра с небольшим количеством опасных моментов. «Сантос» будет уповать на защиту и игру на удержание счета, тогда как «Ботафого» постарается воспользоваться слабостью соперника в атаке. Несмотря на домашний статус «Сантоса», их показатели не внушают доверия.

Гости выглядят организованнее, обладают более острым нападением и в текущей форме вполне способны увезти три очка. Однако оборона «Сантоса» может удерживать давление в течение длительного времени, а значит, вероятен осторожный сценарий с минимальной разницей в счете.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ботафого»

Рекомендованные ставки: