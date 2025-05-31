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Прогноз на точный счет матча «Сантос» – «Ботафого»: Серия A, 1 июня 2025

31 мая 2025 12:52
Сантос - Ботафого
01 июн. 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 11 тур
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6.20
Точный счёт 0:1 в пользу «Ботафого»
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1 июня на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» «Сантос» примет «Ботафого» в рамках 11 тура чемпионата Бразилии. Обе команды находятся в разных турнирных условиях: хозяева ведут борьбу за выживание, а гости постепенно набирают форму и нацелены на верхнюю часть таблицы. В предстоящей встрече многое будет зависеть от дисциплины в обороне и реализации немногочисленных шансов.

«Сантос»

После 10 туров у «Сантоса» всего 8 очков, и команда занимает 18 место в Серии A. Победа над «Виторией» в прошлом туре (1:0) немного улучшила настроение, но в целом результаты оставляют желать лучшего. Команда крайне мало забивает: всего 2 гола в последних 5 матчах, при этом в 3 из этих встреч она уходила с нулем.

Главная надежда в атаке – Гильерме, автор 11 голов в 23 матчах, однако и он теряется на фоне общей слабой игры в нападении. Оборона действует слаженнее – всего 4 пропущенных мяча в 5 играх, но отсутствие атакующей угрозы делает каждый гол на вес золота.

«Ботафого»

«Ботафого» демонстрирует гораздо более уверенные результаты. Команда набрала 12 очков за 9 туров и постепенно поднимается в таблице. За последние 5 матчей «Ботафого» забил 8 голов и пропустил всего 3. Особенно ярко проявляет себя Игор Жезус, забивший 7 мячей в 23 матчах.

Клуб добился ничьей с «Фламенго» и побед в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, что подтверждает их стабильность в разных турнирах. «Ботафого» отличается грамотной организацией игры и умением действовать на контратаках, что может стать решающим фактором против низкорезультативного «Сантоса».

Факты о командах

«Сантос»

  • В последних 5 матчах – 2 забитых и 4 пропущенных гола
  • Средняя результативность: 0.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Победа над «Виторией» – единственная за последние 6 туров

«Ботафого»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает всего 0.60 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Поддерживает форму как в Серии A, так и в кубковых турнирах

Личные встречи
44% (8)
28% (5)
28% (5)
22
Забитых мячей
16
1.22
В среднем за матч
0.89
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
26.11.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
2 : 2
23.07.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
3 : 0
11.11.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
2 : 0
21.07.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сантос
2 : 1
17.01.2021
Ботафого
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
0 : 0
21.09.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сантос
4 : 1
04.11.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
0 : 1
21.07.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
22.11.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
0 : 0
04.08.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 0
17.09.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
1 : 0
08.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ботафого
0 : 1
15.09.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
3 : 0
05.06.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сантос
2 : 0
30.11.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
1 : 0
31.08.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сантос
1 : 2
16.09.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 1
30.05.2013
Сантос
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Прогноз на матч «Сантос» – «Ботафого»

Ожидается сдержанная игра с небольшим количеством опасных моментов. «Сантос» будет уповать на защиту и игру на удержание счета, тогда как «Ботафого» постарается воспользоваться слабостью соперника в атаке. Несмотря на домашний статус «Сантоса», их показатели не внушают доверия.

Гости выглядят организованнее, обладают более острым нападением и в текущей форме вполне способны увезти три очка. Однако оборона «Сантоса» может удерживать давление в течение длительного времени, а значит, вероятен осторожный сценарий с минимальной разницей в счете.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ботафого»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Ботафого» – коэффициент 6.20
  • Победа «Ботафого» всухую – коэффициент 3.80
  • Индивидуальный тотал «Сантоса» меньше 1 – коэффициент 1.95

6.20
Точный счёт 0:1 в пользу «Ботафого»
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Ботафого Сантос
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