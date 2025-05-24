25 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 10-го тура Высшей лиги Беларуси. Местный «Гомель», уверенно действующий в последних турах, принимает амбициозное «Динамо Минск», которое борется за лидерство. Обе команды находятся в хорошей форме, что обещает насыщенную и интересную игру с большим количеством моментов.

«Гомель»

После неубедительного старта «Гомель» стабилизировал игру и начал набирать очки. Команда не проигрывает три тура подряд, а главное – не пропускает за этот период, включая победу над «Нафтаном» (2:0) и выездную викторию над «Молодечно» (1:0).

За последние пять туров «Гомель» пропустил всего 3 мяча, а средняя результативность соперников упала до 0.6 гола за игру. В атаке команда по-прежнему действует не слишком ярко – только 3 гола за 5 матчей. Лучшими в составе остаются Барсуков и Цыгалко, однако даже им тяжело взламывать насыщенную оборону соперников.

Основное оружие команды – плотная и организованная игра в защите. В домашних матчах «Гомель» не проигрывает в пяти из семи последних игр, что делает их серьeзным соперником на своeм поле.

«Динамо Минск»

Минчане продолжают идти в числе лидеров и демонстрируют высокую результативность: 13 голов за 5 матчей – в среднем 2.6 мяча за игру. Команда не проигрывает в последних пяти матчах, однако стабильные проблемы в обороне проявляются регулярно – 7 пропущенных за тот же отрезок.

Учитывая, что «Динамо Минск» стабильно забивает (в шести матчах подряд) и при этом допускает ошибки сзади, можно ожидать открытый футбол с моментами у обоих ворот. Команда обладает лучшими атакующими показателями среди всех команд, не входящих в тройку, а игроки вроде Гавриловича и Червяка способны решить исход встречи в одиночку.

Однако важно отметить: оборона гостей нестабильна, и это может дать шанс хозяевам на гол.

Факты о командах:

«Гомель»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)

«Динамо Минск»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 2.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 22% (7) 9% (3) 69% (22) 24 Забитых мячей 46 0.75 В среднем за матч 1.44 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 5:1 Беларусь. Высшая лига, 19 тур Динамо Мн 2 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 4 тур Гомель 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Динамо Мн 2 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Гомель 0 : 4 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Динамо Мн 3 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Гомель 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Гомель 2 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо Мн 1 : 2 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Гомель 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Динамо Мн 3 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Гомель 0 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Динамо Мн 2 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 21 тур Гомель 0 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 6 тур Динамо Мн 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 26 тур Гомель 1 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 13 тур Динамо Мн 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 32 тур Динамо Мн 0 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 27 тур Гомель 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо Мн 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 5 тур Гомель 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 28 тур Гомель 1 : 4 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 23 тур Динамо Мн 3 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 17 тур Гомель 1 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 6 тур Динамо Мн 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 31 тур Динамо Мн 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 12 тур Динамо Мн 0 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 1 тур Гомель 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 32 тур Гомель 2 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 14 тур Гомель 5 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 3 тур Динамо Мн 0 : 0 Гомель Чемпионат Белоруссии, 25 тур Гомель 1 : 2 Динамо Мн Чемпионат Белоруссии, 12 тур Динамо Мн 1 : 2 Гомель

Прогноз на матч «Гомель» – «Динамо Минск»

Матч обещает быть сбалансированным: «Гомель» в обороне сейчас один из лучших коллективов чемпионата, а «Динамо Минск» – один из лучших в атаке. При этом гости регулярно допускают ошибки в защите, а хозяева при всех ограничениях могут этим воспользоваться.

Ожидаем упорный матч с минимальным перевесом гостей. «Динамо» сейчас набирает ход, но навязать борьбу им «Гомель» способен.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки: