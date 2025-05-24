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Прогноз на точный счёт матча «Гомель» – «Динамо Минск»: Беларусь, Высшая лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:46
Гомель - Динамо Мн
25 мая 2025, воскресенье 19:45 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Минск»
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25 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 10-го тура Высшей лиги Беларуси. Местный «Гомель», уверенно действующий в последних турах, принимает амбициозное «Динамо Минск», которое борется за лидерство. Обе команды находятся в хорошей форме, что обещает насыщенную и интересную игру с большим количеством моментов.

«Гомель»

После неубедительного старта «Гомель» стабилизировал игру и начал набирать очки. Команда не проигрывает три тура подряд, а главное – не пропускает за этот период, включая победу над «Нафтаном» (2:0) и выездную викторию над «Молодечно» (1:0).

За последние пять туров «Гомель» пропустил всего 3 мяча, а средняя результативность соперников упала до 0.6 гола за игру. В атаке команда по-прежнему действует не слишком ярко – только 3 гола за 5 матчей. Лучшими в составе остаются Барсуков и Цыгалко, однако даже им тяжело взламывать насыщенную оборону соперников.

Основное оружие команды – плотная и организованная игра в защите. В домашних матчах «Гомель» не проигрывает в пяти из семи последних игр, что делает их серьeзным соперником на своeм поле.

«Динамо Минск»

Минчане продолжают идти в числе лидеров и демонстрируют высокую результативность: 13 голов за 5 матчей – в среднем 2.6 мяча за игру. Команда не проигрывает в последних пяти матчах, однако стабильные проблемы в обороне проявляются регулярно – 7 пропущенных за тот же отрезок.

Учитывая, что «Динамо Минск» стабильно забивает (в шести матчах подряд) и при этом допускает ошибки сзади, можно ожидать открытый футбол с моментами у обоих ворот. Команда обладает лучшими атакующими показателями среди всех команд, не входящих в тройку, а игроки вроде Гавриловича и Червяка способны решить исход встречи в одиночку.

Однако важно отметить: оборона гостей нестабильна, и это может дать шанс хозяевам на гол.

Факты о командах:

«Гомель»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)

«Динамо Минск»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
22% (7)
9% (3)
69% (22)
24
Забитых мячей
46
0.75
В среднем за матч
1.44
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
2 : 0
12.09.2024
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Беларусь. Высшая лига, 4 тур
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0 : 1
13.04.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
30.09.2023
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0 : 4
13.05.2023
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Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
3 : 0
16.09.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Гомель
0 : 1
08.05.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 0
21.08.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
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1 : 2
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1 : 2
08.11.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 0
05.07.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Динамо Мн
0 : 2
30.11.2014
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
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0 : 2
18.10.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
1 : 0
06.07.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Гомель
0 : 2
26.04.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
1 : 4
26.10.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
3 : 1
15.09.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
1 : 2
14.07.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
1 : 0
28.04.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо Мн
1 : 0
10.11.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
0 : 1
19.06.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 0
25.03.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Гомель
2 : 1
19.11.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Гомель
5 : 1
19.06.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
0 : 0
10.04.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Гомель
1 : 2
01.11.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Динамо Мн
1 : 2
05.07.2009
Гомель
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Прогноз на матч «Гомель» – «Динамо Минск»

Матч обещает быть сбалансированным: «Гомель» в обороне сейчас один из лучших коллективов чемпионата, а «Динамо Минск» – один из лучших в атаке. При этом гости регулярно допускают ошибки в защите, а хозяева при всех ограничениях могут этим воспользоваться.

Ожидаем упорный матч с минимальным перевесом гостей. «Динамо» сейчас набирает ход, но навязать борьбу им «Гомель» способен.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Минск» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Минск»
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Гомель
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