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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Гомель
Динамо Мн - Гомель: обзор матча 15 сентября 2013
Динамо Мн
15.09.2013, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, группа A, 23 тур
3 : 1
Завершен
Гомель
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Статистика матча Динамо Мн - Гомель
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Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
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0 : 1
07.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
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Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
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Динамо Мн
2 : 0
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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- : -
21.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
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2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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