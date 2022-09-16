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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Гомель
Динамо Мн - Гомель: обзор матча 16 сентября 2022
Динамо Мн
16.09.2022, пятница, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Гомель
11'
Д. Гречихо
24'
А. Быков
48'
Д. Гречихо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Гомель
85'
Замена
К. Шевченко
️️️️
А. Потапенко
84'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Бага
Замена
З. Йосипович
️️️️
С. Кисляк
68'
68'
Замена
К. Ермакович
️️️️
П. Седько
Замена
И. Бахар
️️️️
Д. Бакич
66'
ГОЛ! 3:0!
Д. Гречихо
Пас отдал
М. Козлов
48'
45'
+1
Желтая карточка
П. Седько
Желтая карточка
Ориньо
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Быков
Пас отдал
Д. Гречихо
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гречихо
Пас отдал
Д. Бакич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
3
Игор Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
15
Денис Козловский
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
11
Зоран Йосипович
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
2-2-2-4
1
Хаткевич
99
Ориньо
3
Швецов
47
Козлов
15
Кисляк
19
Гречихо
7
Быков
25
Ложкин
3
Габриэл
80
Концевой
7
Бакич
4-2-3-1
16
Садовский
19
Кучинский
55
Аффи
3
Сокол
8
Пантя
25
Бага
8
Костров
15
Козловский
26
Седько
17
Потапенко
15
Макась
7
Бакич
17
Бахар
17
Бахар
7
Бакич
15
Кисляк
11
Йосипович
11
Йосипович
15
Кисляк
17
Потапенко
22
Шевченко
22
Шевченко
17
Потапенко
25
Бага
77
Совпель
77
Совпель
25
Бага
26
Седько
8
Ермакович
8
Ермакович
26
Седько
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
7
Евгений Малашевич
ПВ
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Остались в запасе
7
Евгений Малашевич
ПВ
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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