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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо Мн
Гомель - Динамо Мн: обзор матча 21 августа 2021
Гомель
21.08.2021, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мн
43'
В. Побудей
54'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Динамо Мн
Замена
К. Шевченко
️️️️
Н. Некрасов
90'
+3
Замена
Б. Мишенко
️️️️
В. Побудей
90'
+1
90'
Желтая карточка
И. Бахар
Желтая карточка
Е. Иваненко
88'
Замена
Д. Гомза
️️️️
А. Соловей
85'
76'
Замена
Ж. По
️️️️
М. Козлов
66'
Замена
Д. Динга
️️️️
Н. Наумов
61'
Желтая карточка
А. Бацула
ГОЛ! 2:0!
А. Васильев
Пас отдал
А. Соловей
54'
46'
Замена
В. Ложкин
️️️️
А. Быков
46'
Замена
И. Бахар
️️️️
Р. Давискиба
ГОЛ! 1:0!
В. Побудей
Пас отдал
А. Васильев
43'
30'
Желтая карточка
С. Матвейчик
Желтая карточка
Д. Левицкий
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
12
Алексей Иванов
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
1-1-5
12
Иванов
27
Васильев
9
Батищев
11
Левицкий
18
Некрасов
0
30
Побудей
3-2-2-3
1
Хаткевич
3
Матвейчик
23
Наумов
3
Швецов
47
Козлов
8
Селява
7
Быков
37
Давискиба
14
Путило
29
Бацула
17
Климович
30
Побудей
7
Мишенко
7
Мишенко
30
Побудей
31
Соловей
27
Гомза
27
Гомза
31
Соловей
18
Некрасов
22
Шевченко
22
Шевченко
18
Некрасов
23
Наумов
6
Динга
6
Динга
23
Наумов
37
Давискиба
17
Бахар
17
Бахар
37
Давискиба
7
Быков
25
Ложкин
25
Ложкин
7
Быков
47
Козлов
97
По
97
По
47
Козлов
Остались в запасе
Гомель
Динамо Мн
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
23
Владислав Лях
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
23
Владислав Лях
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Гомель - Динамо Мн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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