В субботу, 24 мая, в 13:00 по мск «Торпедо» в Москве сыграет с «КАМАЗОМ». Игра состоится в 34 туре Первой лиги.

«Торпедо»

Автозаводцы занимают 2 место в Первой лиге с 64 очками. Команда забила 50 голов и пропустила 24 мяча. Москвичи уже гарантировали себе прямой выход в РПЛ, но сохраняют мотивацию завершить сезон на мажорной ноте.

Последние матчи:

17.05.25: «Сочи» – «Торпедо» – 0:1;

11.05.25: «Торпедо» – «Шинник» – 1:0;

03.05.25: «Балтика» – «Торпедо» – 0:1.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов с 37 очками занимает 12 миесто. «КАМАЗ» забил 30 голов и пропустил 34 мяча. Коллектив обеспечил себе сохранение места в лиге, но демонстрирует нестабильность.

Последние матчи:

19.05.25: «КАМАЗ» – «Алания» – 1:1;

11.05.25: «КАМАЗ» – «Ротор» – 0:4;

03.05.25: «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 2:1.

Личные встречи 45% (9) 25% (5) 30% (6) 27 Забитых мячей 24 1.35 В среднем за матч 1.2 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Кубок, 4 раунд КАМАЗ 1 : 2 Торпедо Россия. Первая лига, 5 тур КАМАЗ 1 : 1 Торпедо Россия. Первая лига, 25 тур Торпедо 1 : 0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 11 тур КАМАЗ 1 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 34 тур КАМАЗ 0 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 16 тур Торпедо 1 : 1 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 35 тур Торпедо 2 : 0 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 15 тур КАМАЗ 3 : 2 Торпедо Россия. Первый дивизион, 36 тур Торпедо 1 : 1 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 16 тур КАМАЗ 3 : 0 Торпедо Чемпионат России, 22 тур КАМАЗ 1 : 3 Торпедо Чемпионат России, 5 тур Торпедо 2 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 33 тур КАМАЗ 2 : 1 Торпедо Чемпионат России, 16 тур Торпедо 2 : 1 КАМАЗ Чемпионат России, 29 тур КАМАЗ 3 : 1 Торпедо Чемпионат России, 3 тур Торпедо 2 : 1 КАМАЗ Чемпионат России, 29 тур КАМАЗ 1 : 1 Торпедо Чемпионат России, 2 тур Торпедо 3 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 24 тур КАМАЗ 4 : 1 Торпедо Чемпионат России, 7 тур Торпедо 1 : 0 КАМАЗ

Прогноз на матч «Торпедо» – «КАМАЗ»

«Торпедо» в отличной форме, играет дома и завершает сезон при своих болельщиках. «КАМАЗ» уже не решает турнирных задач и испытывает проблемы в обороне. Вероятен контроль от хозяев и минимальный счeт – стильный, но прагматичный финал сезона.

Прогноз: победа «Торпедо» всухую со счетом 2:0 с коэффициентом 5.20.