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Прогноз на точный счет матча «Торпедо» – «КАМАЗ»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:34
Торпедо - КАМАЗ
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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5.20
Прогноз: победа «Торпедо» со счетом 2:0
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В субботу, 24 мая, в 13:00 по мск «Торпедо» в Москве сыграет с «КАМАЗОМ». Игра состоится в 34 туре Первой лиги.

«Торпедо»

Автозаводцы занимают 2 место в Первой лиге с 64 очками. Команда забила 50 голов и пропустила 24 мяча. Москвичи уже гарантировали себе прямой выход в РПЛ, но сохраняют мотивацию завершить сезон на мажорной ноте.

Последние матчи:

  • 17.05.25: «Сочи» – «Торпедо» – 0:1;
  • 11.05.25: «Торпедо» – «Шинник» – 1:0;
  • 03.05.25: «Балтика» – «Торпедо» – 0:1.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов с 37 очками занимает 12 миесто. «КАМАЗ» забил 30 голов и пропустил 34 мяча. Коллектив обеспечил себе сохранение места в лиге, но демонстрирует нестабильность.

Последние матчи:

  • 19.05.25: «КАМАЗ» – «Алания» – 1:1;
  • 11.05.25: «КАМАЗ» – «Ротор» – 0:4;
  • 03.05.25: «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 2:1.

Личные встречи
45% (9)
25% (5)
30% (6)
27
Забитых мячей
24
1.35
В среднем за матч
1.2
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 4 раунд
КАМАЗ
1 : 2
25.09.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 5 тур
КАМАЗ
1 : 1
12.08.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 25 тур
Торпедо
1 : 0
30.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 11 тур
КАМАЗ
1 : 0
22.09.2023
Торпедо
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 0
23.04.2022
Торпедо
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
09.10.2021
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 35 тур
Торпедо
2 : 0
24.10.2011
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
3 : 2
14.06.2011
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Торпедо
1 : 1
28.09.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 16 тур
КАМАЗ
3 : 0
07.06.2008
Торпедо
Чемпионат России, 22 тур
КАМАЗ
1 : 3
09.08.1997
Торпедо
Чемпионат России, 5 тур
Торпедо
2 : 0
12.04.1997
КАМАЗ
Чемпионат России, 33 тур
КАМАЗ
2 : 1
25.10.1996
Торпедо
Чемпионат России, 16 тур
Торпедо
2 : 1
10.07.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 29 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.10.1995
Торпедо
Чемпионат России, 3 тур
Торпедо
2 : 1
15.04.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 29 тур
КАМАЗ
1 : 1
30.10.1994
Торпедо
Чемпионат России, 2 тур
Торпедо
3 : 0
19.03.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 24 тур
КАМАЗ
4 : 1
11.08.1993
Торпедо
Чемпионат России, 7 тур
Торпедо
1 : 0
18.04.1993
КАМАЗ
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Прогноз на матч «Торпедо» – «КАМАЗ»

«Торпедо» в отличной форме, играет дома и завершает сезон при своих болельщиках. «КАМАЗ» уже не решает турнирных задач и испытывает проблемы в обороне. Вероятен контроль от хозяев и минимальный счeт – стильный, но прагматичный финал сезона.

Прогноз: победа «Торпедо» всухую со счетом 2:0 с коэффициентом 5.20.

5.20
Прогноз: победа «Торпедо» со счетом 2:0
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Первая лига КАМАЗ Торпедо
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