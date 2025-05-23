В субботу, 24 мая, в 13:00 по мск «Торпедо» в Москве сыграет с «КАМАЗОМ». Игра состоится в 34 туре Первой лиги.
«Торпедо»
Автозаводцы занимают 2 место в Первой лиге с 64 очками. Команда забила 50 голов и пропустила 24 мяча. Москвичи уже гарантировали себе прямой выход в РПЛ, но сохраняют мотивацию завершить сезон на мажорной ноте.
Последние матчи:
- 17.05.25: «Сочи» – «Торпедо» – 0:1;
- 11.05.25: «Торпедо» – «Шинник» – 1:0;
- 03.05.25: «Балтика» – «Торпедо» – 0:1.
«КАМАЗ»
Команда из Набережных Челнов с 37 очками занимает 12 миесто. «КАМАЗ» забил 30 голов и пропустил 34 мяча. Коллектив обеспечил себе сохранение места в лиге, но демонстрирует нестабильность.
Последние матчи:
- 19.05.25: «КАМАЗ» – «Алания» – 1:1;
- 11.05.25: «КАМАЗ» – «Ротор» – 0:4;
- 03.05.25: «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 2:1.
Прогноз на матч «Торпедо» – «КАМАЗ»
«Торпедо» в отличной форме, играет дома и завершает сезон при своих болельщиках. «КАМАЗ» уже не решает турнирных задач и испытывает проблемы в обороне. Вероятен контроль от хозяев и минимальный счeт – стильный, но прагматичный финал сезона.
Прогноз: победа «Торпедо» всухую со счетом 2:0 с коэффициентом 5.20.