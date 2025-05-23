Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Спартак» – «Химок»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:39
Спартак - Химки
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
8.80
Прогноз: победа «Спартака» со счётом 2:1
Сделать ставку

В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Открытие Банк Арена» пройдет заключительный матч сезона для «Спартака» и «Химок» в рамках 30-го тура РПЛ.

«Спартак»

Московский клуб занимает 5-е место с 54 очками. Шансы на еврокубки сохраняются, и мотивация завершить сезон на мажорной ноте будет максимальной. После двух поражений подряд команда уверенно обыграла «Крылья Советов».

Последние матчи «Спартака»:

  • 18.05.25: «Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2;
  • 15.05.25: «Спартак» – «Ростов» – 1:2;
  • 11.05.25: «Динамо» – «Спартак» – 2:0.

«Химки»

Подмосковный клуб находится на 11-м месте и досрочно сохранил прописку в Премьер-лиге. В последних турах команда набрала неплохую форму, не проиграв три матча подряд.

Последние матчи «Химок»:

  • 17.05.25: «Химки» – «Рубин» – 3:2;
  • 10.05.25: «Оренбург» – «Химки» – 1:1;
  • 04.05.25: «Химки» – «Ростов» – 1:1.

Личные встречи
64% (9)
21% (3)
14% (2)
33
Забитых мячей
16
2.36
В среднем за матч
1.14
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Химки
1 : 3
28.07.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
13.05.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
5 : 0
23.10.2022
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
2 : 1
21.05.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 1
11.09.2021
Химки
Кубок Париматч Премьер, 3 тур
Химки
1 : 5
18.07.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2 : 1
10.05.2021
Химки
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2 : 3
17.10.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
0 : 3
24.10.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1 : 0
13.06.2009
Химки
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 1
09.08.2008
Химки
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
3 : 3
29.03.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
2 : 0
29.09.2007
Химки
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
3 : 0
25.05.2007
Спартак
Показать все

Прогноз на матч «Спартак» – «Химки»

Хозяева мотивированы борьбой за зону еврокубков. «Химки» играют раскрепощенно, но защита остается уязвимой. «Спартак» обладает большим ресурсом в атаке и, вероятно, воспользуется слабостями соперника.

Прогноз: победа «Спартака» со счeтом 2:1, коэффициент 8.80.

8.80
Прогноз: победа «Спартака» со счётом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 