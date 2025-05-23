В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Открытие Банк Арена» пройдет заключительный матч сезона для «Спартака» и «Химок» в рамках 30-го тура РПЛ.

«Спартак»

Московский клуб занимает 5-е место с 54 очками. Шансы на еврокубки сохраняются, и мотивация завершить сезон на мажорной ноте будет максимальной. После двух поражений подряд команда уверенно обыграла «Крылья Советов».

Последние матчи «Спартака»:

18.05.25: «Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2;

15.05.25: «Спартак» – «Ростов» – 1:2;

11.05.25: «Динамо» – «Спартак» – 2:0.

«Химки»

Подмосковный клуб находится на 11-м месте и досрочно сохранил прописку в Премьер-лиге. В последних турах команда набрала неплохую форму, не проиграв три матча подряд.

Последние матчи «Химок»:

17.05.25: «Химки» – «Рубин» – 3:2;

10.05.25: «Оренбург» – «Химки» – 1:1;

04.05.25: «Химки» – «Ростов» – 1:1.

Личные встречи 64% (9) 21% (3) 14% (2) 33 Забитых мячей 16 2.36 В среднем за матч 1.14 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 2 тур Химки 1 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Химки 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 14 тур Спартак 5 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 30 тур Химки 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 7 тур Спартак 3 : 1 Химки Кубок Париматч Премьер, 3 тур Химки 1 : 5 Спартак Россия. Премьер-лига, 29 тур Спартак 2 : 1 Химки Россия. Премьер-лига, 11 тур Химки 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 26 тур Химки 0 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 12 тур Спартак 1 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 17 тур Спартак 1 : 1 Химки Россия. Премьер-лига, 3 тур Химки 3 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 25 тур Спартак 2 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 11 тур Химки 3 : 0 Спартак

Прогноз на матч «Спартак» – «Химки»

Хозяева мотивированы борьбой за зону еврокубков. «Химки» играют раскрепощенно, но защита остается уязвимой. «Спартак» обладает большим ресурсом в атаке и, вероятно, воспользуется слабостями соперника.

Прогноз: победа «Спартака» со счeтом 2:1, коэффициент 8.80.