В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Открытие Банк Арена» пройдет заключительный матч сезона для «Спартака» и «Химок» в рамках 30-го тура РПЛ.
«Спартак»
Московский клуб занимает 5-е место с 54 очками. Шансы на еврокубки сохраняются, и мотивация завершить сезон на мажорной ноте будет максимальной. После двух поражений подряд команда уверенно обыграла «Крылья Советов».
Последние матчи «Спартака»:
- 18.05.25: «Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2;
- 15.05.25: «Спартак» – «Ростов» – 1:2;
- 11.05.25: «Динамо» – «Спартак» – 2:0.
«Химки»
Подмосковный клуб находится на 11-м месте и досрочно сохранил прописку в Премьер-лиге. В последних турах команда набрала неплохую форму, не проиграв три матча подряд.
Последние матчи «Химок»:
- 17.05.25: «Химки» – «Рубин» – 3:2;
- 10.05.25: «Оренбург» – «Химки» – 1:1;
- 04.05.25: «Химки» – «Ростов» – 1:1.
Прогноз на матч «Спартак» – «Химки»
Хозяева мотивированы борьбой за зону еврокубков. «Химки» играют раскрепощенно, но защита остается уязвимой. «Спартак» обладает большим ресурсом в атаке и, вероятно, воспользуется слабостями соперника.
Прогноз: победа «Спартака» со счeтом 2:1, коэффициент 8.80.