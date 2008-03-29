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Химки - Спартак
Химки - Спартак: обзор матча 29 марта 2008
Химки
29.03.2008, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Спартак
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Статистика матча Химки - Спартак
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0
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Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Малородов А. (Саратов)
Зарипов И. (Лен.область)
Делегат:
Куличенков Г.В. (Тула)
Стадион:
Родина
Посещаемость:
10000
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:25 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 16:30 (прямая)
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