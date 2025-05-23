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Прогноз на точный счет матча «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: финал Кубка Беларуси, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:34
Неман - Торпедо-БелАЗ
24 мая 2025, суббота 19:00 | Беларусь. Кубок, Финал
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Неман»
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24 мая на стадионе ЦСК «Неман» состоится финальный матч Кубка Беларуси между командами «Неман» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды подходят к игре с отличной мотивацией и желанием выиграть трофей. Несмотря на последние неудачи, «Неман» имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Торпедо-БелАЗ» демонстрирует надежную оборону и стабильность в кубковых матчах.

Неман

«Неман» показывает достаточно неплохую форму в последние матчи, забивая в среднем 0.8 гола за игру и пропуская столько же. В кубке команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч, что говорит о хорошей дисциплине в обороне. «Неман» выиграл три последних очных встречи с «Торпедо-БелАЗ» и будет стараться использовать этот психологический фактор. Несмотря на некоторые сложности в чемпионате, команда подходит к финалу с высокой мотивацией.

Торпедо-БелАЗ

«Торпедо-БелАЗ» – крепкий и дисциплинированный коллектив, не пропускающий в 4 последних матчах Кубка Беларуси. За последние 5 игр команда забила 5 голов и пропустила лишь 2, показывая отличную организацию обороны. «Торпедо-БелАЗ» стабильно выступает в гостях, не проигрывая в 10 из 12 последних кубковых выездных матчей, что усиливает их шансы в предстоящем финале.

Факты о командах

«Неман»

  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в кубке.
  • Выиграл 3 последних личных встречи с «Торпедо-БелАЗ».
  • Пропускал в 5 из 7 последних матчей.

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не пропускает в 4 последних кубковых матчах.
  • Забивает в среднем 1 гол за игру.
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних выездных матчей Кубка.
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

Личные встречи
34% (13)
42% (16)
24% (9)
41
Забитых мячей
34
1.08
В среднем за матч
0.89
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
16.05.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 4
17.08.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
20.10.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
24.05.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
06.08.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Неман
2 : 0
19.03.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
3 : 1
28.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
03.07.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
26.09.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Неман
3 : 1
21.05.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
14.09.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 0
04.05.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
07.10.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Неман
1 : 0
28.05.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Неман
0 : 1
24.09.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
15.05.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
15.10.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 3
04.06.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.09.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
16.05.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
05.07.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 0
26.04.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Неман
3 : 0
24.11.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
05.10.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
18.08.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 1
24.05.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Неман
2 : 1
25.11.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 5
12.08.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Неман
1 : 1
07.05.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Неман
0 : 0
27.11.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
2 : 2
20.08.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
21.05.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 1
23.10.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Неман
0 : 0
27.06.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
28.04.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
Неман
1 : 0
08.11.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
11.07.2009
Неман
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Прогноз на матч «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»

Матч обещает быть напряжeнным и тактическим. «Неман» попытается использовать домашний фактор и психологическое преимущество последних личных встреч, в то время как «Торпедо-БелАЗ» ставит на прочную оборону и контратаки. Вероятна победа «Немана» с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Неман».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Неман» – коэффициент 7.50
  • Победа «Неман» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Неман»
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Неман
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