24 мая на стадионе ЦСК «Неман» состоится финальный матч Кубка Беларуси между командами «Неман» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды подходят к игре с отличной мотивацией и желанием выиграть трофей. Несмотря на последние неудачи, «Неман» имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Торпедо-БелАЗ» демонстрирует надежную оборону и стабильность в кубковых матчах.

Неман

«Неман» показывает достаточно неплохую форму в последние матчи, забивая в среднем 0.8 гола за игру и пропуская столько же. В кубке команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч, что говорит о хорошей дисциплине в обороне. «Неман» выиграл три последних очных встречи с «Торпедо-БелАЗ» и будет стараться использовать этот психологический фактор. Несмотря на некоторые сложности в чемпионате, команда подходит к финалу с высокой мотивацией.

Торпедо-БелАЗ

«Торпедо-БелАЗ» – крепкий и дисциплинированный коллектив, не пропускающий в 4 последних матчах Кубка Беларуси. За последние 5 игр команда забила 5 голов и пропустила лишь 2, показывая отличную организацию обороны. «Торпедо-БелАЗ» стабильно выступает в гостях, не проигрывая в 10 из 12 последних кубковых выездных матчей, что усиливает их шансы в предстоящем финале.

Факты о командах

«Неман»

Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в кубке.

Выиграл 3 последних личных встречи с «Торпедо-БелАЗ».

Пропускал в 5 из 7 последних матчей.

«Торпедо-БелАЗ»

Не пропускает в 4 последних кубковых матчах.

Забивает в среднем 1 гол за игру.

Не проигрывает в 10 из 12 последних выездных матчей Кубка.

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

Личные встречи 34% (13) 42% (16) 24% (9) 41 Забитых мячей 34 1.08 В среднем за матч 0.89 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 9 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 18 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 4 Неман Беларусь. Высшая лига, 3 тур Неман 1 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Неман 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Неман 2 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Неман 3 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Неман 3 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Неман 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Неман 1 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 23 тур Неман 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 8 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 25 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 10 тур Неман 0 : 3 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 19 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 6 тур Неман 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 16 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 5 тур Неман 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 31 тур Неман 3 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 26 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 10 тур Неман 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 33 тур Неман 2 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 20 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 5 Неман Беларусь. Высшая лига, 9 тур Неман 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 33 тур Неман 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 22 тур Неман 2 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 11 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 29 тур Неман 2 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 17 тур Неман 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 6 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Неман Чемпионат Белоруссии, 26 тур Неман 1 : 0 Торпедо-БелАЗ Чемпионат Белоруссии, 13 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 0 Неман

Прогноз на матч «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»

Матч обещает быть напряжeнным и тактическим. «Неман» попытается использовать домашний фактор и психологическое преимущество последних личных встреч, в то время как «Торпедо-БелАЗ» ставит на прочную оборону и контратаки. Вероятна победа «Немана» с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Неман».

Рекомендованные ставки: