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Прогноз на точный счет матча «Родина» – «Шинник»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 10:36
Родина - Шинник
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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9.00
Прогноз – счет 2:1 в пользу «Родины»
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В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Родина» и «Шинник». Матч пройдет в Москве, начало – в 13:00 (мск).

«Родина»

Команда Зорана Зельковича располагается на 7-й позиции в Первой лиге, набрав 47 очков. «Родина» добыла 12 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 35:29.

Последние результаты «Родины» в Первой лиге:

«Шинник»

«Шинник» набрал 35 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика добыли 8 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 22:36.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
6
Забитых мячей
6
1.2
В среднем за матч
1.2
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 6 тур
Шинник
0 : 0
17.08.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
0 : 2
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 11 тур
Родина
1 : 4
23.09.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Родина
2 : 1
05.03.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 5 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2022
Родина

Прогноз на матч «Родина» – «Шинник»

«Шинник» на финише сезона выдал серию из 4 поражений. «Родина» перед родными фанатами постарается завершить сезон красиво. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

9.00
Прогноз – счет 2:1 в пользу «Родины»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Первая лига Шинник Родина
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