23 мая 2025 10:36
Родина - Шинник
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Родина» и «Шинник». Матч пройдет в Москве, начало – в 13:00 (мск).
«Родина»
Команда Зорана Зельковича располагается на 7-й позиции в Первой лиге, набрав 47 очков. «Родина» добыла 12 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 35:29.
Последние результаты «Родины» в Первой лиге:
- 17.05.25 СКА Хабаровск – «Родина» – 1:0;
- 10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;
- 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2.
«Шинник»
«Шинник» набрал 35 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика добыли 8 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 22:36.
Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:
- 18.05.25 «Шинник» – «Сокол» – 0:4;
- 11.05.25 «Торпедо» М – «Шинник» – 1:0;
- 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2.
Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Россия. Первая лига, 6 тур
Шинник
0 : 0
17.08.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
0 : 2
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 11 тур
Родина
1 : 4
23.09.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Родина
2 : 1
05.03.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 5 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2022
Родина
Прогноз на матч «Родина» – «Шинник»
«Шинник» на финише сезона выдал серию из 4 поражений. «Родина» перед родными фанатами постарается завершить сезон красиво. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.
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