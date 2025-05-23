В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Родина» и «Шинник». Матч пройдет в Москве, начало – в 13:00 (мск).

«Родина»

Команда Зорана Зельковича располагается на 7-й позиции в Первой лиге, набрав 47 очков. «Родина» добыла 12 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 35:29.

Последние результаты «Родины» в Первой лиге:

«Шинник»

«Шинник» набрал 35 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика добыли 8 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 22:36.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

Личные встречи 40% (2) 40% (2) 20% (1) 6 Забитых мячей 6 1.2 В среднем за матч 1.2 2:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 6 тур Шинник 0 : 0 Родина Россия. Первая лига, 22 тур Шинник 0 : 2 Родина Россия. Первая лига, 11 тур Родина 1 : 4 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур Родина 2 : 1 Шинник Россия. Первая лига, 5 тур Шинник 1 : 1 Родина

Прогноз на матч «Родина» – «Шинник»

«Шинник» на финише сезона выдал серию из 4 поражений. «Родина» перед родными фанатами постарается завершить сезон красиво. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.