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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Шинник
Родина - Шинник: обзор матча 23 сентября 2023
Родина
23.09.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Шинник
57'
А. Гордюшенко
26'
И. Андреев
58'
И. Андреев
80'
В. Алейников (П)
90+5'
Д. Сухомлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Шинник
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Д. Сухомлинов
Желтая карточка
А. Калмыков
87'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Алейников
Желтая карточка
У. Ната
77'
Желтая карточка
Г. Юдинцев
77'
72'
Замена
А. Семенов
️️️️
И. Андреев
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Тимошенко
71'
Замена
И. Камышев
️️️️
Р. Фищенко
71'
63'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
М. Гащенков
58'
ГОЛ! 1:2!
И. Андреев
ГОЛ! 1:1!
А. Гордюшенко
57'
Желтая карточка
Р. Фищенко
47'
Замена
И. Насыров
️️️️
З. Плиев
46'
Желтая карточка
З. Плиев
44'
33'
Желтая карточка
Д. Гузь
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Андреев
Замена
️️️️
М. Султонов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-1-2-2
93
Городовой
3
Плиев
55
Крижан
88
Сокол
4
Юдинцев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
33
Ната
28
Султонов
99
Тимошенко
90
Турищев
2-1-5-2
56
Довбня
17
Валиахметов
15
Шадринцев
38
Алейников
32
Соколов
8
Самсонов
97
Малахов
77
Гащенков
5
Зинков
99
Андреев
55
Гузь
3
Плиев
77
Насыров
77
Насыров
3
Плиев
6
Фищенко
11
Камышев
11
Камышев
6
Фищенко
Бакаев
70
Самко
70
Самко
Бакаев
99
Тимошенко
90
Калмыков
90
Калмыков
99
Тимошенко
99
Андреев
28
Семенов
28
Семенов
99
Андреев
77
Гащенков
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
77
Гащенков
Остались в запасе
Родина
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Родина - Шинник
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
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