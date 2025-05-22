23 мая на стадионе ЦСК Витебский состоится встреча 10-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Динамо Брест». Обе команды демонстрируют достойную форму, однако находятся на разных полюсах таблицы. «Витебск» уверенно играет дома, а «Динамо Брест» выдал победную серию и возглавил список самых результативных команд турнира.

«Витебск»

Команда занимает 9-е место, набрав 14 очков за 9 туров. Подопечные Сергея Ясинского выглядят стабильно: проигрывают редко и при этом почти всегда забивают. «Витебск» отличился в 8 из 9 последних матчей чемпионата, а в 5 последних турах забил 9 мячей. Александр Ксенофонтов лидирует в атаке с 4 голами.

Также важный момент – защита. Команда пропустила всего 4 мяча в 5 последних матчах и демонстрирует уверенную игру у своих ворот. Это позволяет «Витебску» оставаться конкурентоспособным даже против более статусных соперников.

«Динамо Брест»

Брестчане находятся на ходу: 4 победы подряд, 13 голов за 5 последних игр и уверенное 3-е место с 18 очками. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге (18 мячей), а нападение, возглавляемое Михаилом Гордейчуком (6 голов), продолжает штамповать результат.

Особо стоит выделить победы над «БАТЭ» (4:2) и «Минском» (5:0) – обе были достигнуты за счeт доминирования в атаке. В обороне «Динамо Брест» также прибавил, пропустив всего 3 мяча за 5 туров.

Факты о командах

«Витебск»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Динамо Брест»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи 27% (7) 15% (4) 58% (15) 26 Забитых мячей 41 1 В среднем за матч 1.58 3:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 4:4 Беларусь. Высшая лига, 29 тур Витебск 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 14 тур Динамо-Брест 1 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Динамо-Брест 4 : 4 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Витебск 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Витебск 3 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Динамо-Брест 0 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Динамо-Брест 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Витебск 1 : 0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Динамо-Брест 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Витебск 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Витебск 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Динамо-Брест 3 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 24 тур Витебск 2 : 2 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 30 тур Динамо-Брест 3 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 15 тур Витебск 1 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 17 тур Витебск 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо-Брест 3 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 23 тур Витебск 3 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 12 тур Витебск 2 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 1 тур Динамо-Брест 3 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 24 тур Динамо-Брест 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 19 тур Витебск 0 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 8 тур Динамо-Брест 5 : 2 Витебск Чемпионат Белоруссии, 22 тур Динамо-Брест 3 : 0 Витебск Чемпионат Белоруссии, 9 тур Витебск 0 : 2 Динамо-Брест

Прогноз на матч «Витебск» – «Динамо Брест»

Форма команд внушает уважение: «Витебск» дома играет слаженно, а «Динамо Брест» сейчас – самая грозная сила в атаке. Обе команды почти не оставляют своих матчей без голов, а значит, логично ожидать результативную игру. С учeтом формы брестчан, их победа выглядит более вероятной, но «Витебск» способен оказать сопротивление.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки: