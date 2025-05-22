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Прогноз на точный счёт матча «Витебск» – «Динамо Брест»: Высшая лига, 23 мая 2025

22 мая 2025 10:43
Витебск - Динамо-Брест
23 мая 2025, пятница 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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6.40
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
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23 мая на стадионе ЦСК Витебский состоится встреча 10-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Динамо Брест». Обе команды демонстрируют достойную форму, однако находятся на разных полюсах таблицы. «Витебск» уверенно играет дома, а «Динамо Брест» выдал победную серию и возглавил список самых результативных команд турнира.

«Витебск»

Команда занимает 9-е место, набрав 14 очков за 9 туров. Подопечные Сергея Ясинского выглядят стабильно: проигрывают редко и при этом почти всегда забивают. «Витебск» отличился в 8 из 9 последних матчей чемпионата, а в 5 последних турах забил 9 мячей. Александр Ксенофонтов лидирует в атаке с 4 голами.

Также важный момент – защита. Команда пропустила всего 4 мяча в 5 последних матчах и демонстрирует уверенную игру у своих ворот. Это позволяет «Витебску» оставаться конкурентоспособным даже против более статусных соперников.

«Динамо Брест»

Брестчане находятся на ходу: 4 победы подряд, 13 голов за 5 последних игр и уверенное 3-е место с 18 очками. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге (18 мячей), а нападение, возглавляемое Михаилом Гордейчуком (6 голов), продолжает штамповать результат.

Особо стоит выделить победы над «БАТЭ» (4:2) и «Минском» (5:0) – обе были достигнуты за счeт доминирования в атаке. В обороне «Динамо Брест» также прибавил, пропустив всего 3 мяча за 5 туров.

Факты о командах

«Витебск»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

  • Забивает в 8 матчах подряд

  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Динамо Брест»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи
27% (7)
15% (4)
58% (15)
26
Забитых мячей
41
1
В среднем за матч
1.58
3:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  4:4
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 0
24.11.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
28.06.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
4 : 4
29.10.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Витебск
0 : 1
03.07.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Витебск
3 : 1
29.08.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
0 : 0
24.04.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 0
31.07.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Витебск
1 : 0
18.04.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
1 : 0
24.11.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 1
06.07.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
0 : 1
22.09.2018
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
12.05.2018
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
2 : 2
29.09.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
2 : 0
20.05.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 0
27.11.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Витебск
1 : 0
02.07.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
2 : 0
23.08.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
3 : 2
03.05.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
3 : 0
28.08.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
27.05.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо-Брест
3 : 0
02.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
2 : 0
12.09.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 1
25.07.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
5 : 2
07.05.2010
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Динамо-Брест
3 : 0
04.10.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Витебск
0 : 2
23.05.2009
Динамо-Брест
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Прогноз на матч «Витебск» – «Динамо Брест»

Форма команд внушает уважение: «Витебск» дома играет слаженно, а «Динамо Брест» сейчас – самая грозная сила в атаке. Обе команды почти не оставляют своих матчей без голов, а значит, логично ожидать результативную игру. С учeтом формы брестчан, их победа выглядит более вероятной, но «Витебск» способен оказать сопротивление.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Брест» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.40
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Витебск
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