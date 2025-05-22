23 мая на стадионе ЦСК Витебский состоится встреча 10-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Динамо Брест». Обе команды демонстрируют достойную форму, однако находятся на разных полюсах таблицы. «Витебск» уверенно играет дома, а «Динамо Брест» выдал победную серию и возглавил список самых результативных команд турнира.
«Витебск»
Команда занимает 9-е место, набрав 14 очков за 9 туров. Подопечные Сергея Ясинского выглядят стабильно: проигрывают редко и при этом почти всегда забивают. «Витебск» отличился в 8 из 9 последних матчей чемпионата, а в 5 последних турах забил 9 мячей. Александр Ксенофонтов лидирует в атаке с 4 голами.
Также важный момент – защита. Команда пропустила всего 4 мяча в 5 последних матчах и демонстрирует уверенную игру у своих ворот. Это позволяет «Витебску» оставаться конкурентоспособным даже против более статусных соперников.
«Динамо Брест»
Брестчане находятся на ходу: 4 победы подряд, 13 голов за 5 последних игр и уверенное 3-е место с 18 очками. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге (18 мячей), а нападение, возглавляемое Михаилом Гордейчуком (6 голов), продолжает штамповать результат.
Особо стоит выделить победы над «БАТЭ» (4:2) и «Минском» (5:0) – обе были достигнуты за счeт доминирования в атаке. В обороне «Динамо Брест» также прибавил, пропустив всего 3 мяча за 5 туров.
Факты о командах
«Витебск»
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Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
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Забивает в 8 матчах подряд
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В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
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Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
«Динамо Брест»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 2.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз на матч «Витебск» – «Динамо Брест»
Форма команд внушает уважение: «Витебск» дома играет слаженно, а «Динамо Брест» сейчас – самая грозная сила в атаке. Обе команды почти не оставляют своих матчей без голов, а значит, логично ожидать результативную игру. С учeтом формы брестчан, их победа выглядит более вероятной, но «Витебск» способен оказать сопротивление.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брест».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Брест» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 2.00