В понедельник, 19 мая, в 33-м туре российской Первой лиги встречаются «Нефтехимик» и «Черноморец». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова располагается на 12-й позиции, набрав 35 очков. «Нефтехимик» добыл 8 победу 11 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 29:34.

Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 58 очков и занимает 3-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 17 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 47:33.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 0.67 В среднем за матч 0.33 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 15 тур Черноморец 0 : 0 Нефтехимик Россия. Первая лига, 20 тур Черноморец 0 : 1 Нефтехимик Россия. Первая лига, 4 тур Нефтехимик 1 : 1 Черноморец

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Черноморец»

«Черноморцу» победа нужна больше находящегося в середине таблицы «Нефтехимика». Наш прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 5.50.