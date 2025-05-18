18 мая 2025 9:22
Нефтехимик - Черноморец
19 мая 2025, понедельник 18:00 | Россия. Первая лига, 33 турПерейти в онлайн матча
В понедельник, 19 мая, в 33-м туре российской Первой лиги встречаются «Нефтехимик» и «Черноморец». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).
«Нефтехимик»
Команда Кирилла Новикова располагается на 12-й позиции, набрав 35 очков. «Нефтехимик» добыл 8 победу 11 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 29:34.
Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:
- 10.05.25 «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;
- 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0.
«Черноморец»
«Черноморец» набрал 58 очков и занимает 3-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 17 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 47:33.
Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 10.05.25 «Черноморец» – «Балтика» – 0:0;
- 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;
- 27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2.
Личные встречи
33%
(1)
67% (2)
0%
(0)
2
Забитых мячей
1
0.67
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
19.10.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
26.11.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 1
06.08.2023
Черноморец
Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
0.67
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
19.10.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
26.11.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 1
06.08.2023
Черноморец
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Черноморец»
«Черноморцу» победа нужна больше находящегося в середине таблицы «Нефтехимика». Наш прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 5.50.
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