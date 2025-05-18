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Прогноз на точный счет матча «Нефтехимик» – «Черноморец»: ФНЛ, 19 мая 2025

18 мая 2025 9:22
Нефтехимик - Черноморец
19 мая 2025, понедельник 18:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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5.50
Прогноз на точный счет – 0:1 победа «Черноморца»
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В понедельник, 19 мая, в 33-м туре российской Первой лиги встречаются «Нефтехимик» и «Черноморец». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова располагается на 12-й позиции, набрав 35 очков. «Нефтехимик» добыл 8 победу 11 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 29:34.

Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 58 очков и занимает 3-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 17 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 47:33.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
0.67
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
19.10.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
26.11.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 1
06.08.2023
Черноморец

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Черноморец»

«Черноморцу» победа нужна больше находящегося в середине таблицы «Нефтехимика». Наш прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 5.50.

5.50
Прогноз на точный счет – 0:1 победа «Черноморца»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Первая лига Черноморец Нефтехимик
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