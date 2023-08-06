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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Черноморец
Нефтехимик - Черноморец: обзор матча 06 августа 2023
Нефтехимик
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Нефтехимик - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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