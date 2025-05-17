18 мая на стадионе «Виа дель Маре» «Лечче» примет «Торино» в рамках 37-го тура Серии А. Для хозяев это один из последних шансов сохранить шансы на выживание: команда рискует покинуть элиту, находясь в зоне вылета. В то же время «Торино» занимает позицию в середине таблицы и играет без давления, но это вовсе не значит, что команда готова уступить. Обе команды переживают трудный отрезок, и встреча обещает быть плотной и напряжeнной.

«Лечче»

Клуб из Апулии уже 13 матчей не знает побед и остаeтся в зоне вылета с 28 очками. Крайне низкая результативность (0.6 гола за игру за последние 5 матчей) и уязвимая оборона (1.6 пропущенного мяча в среднем) делают задачу спасения особенно сложной. В предыдущем туре «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), но победа вновь ускользнула.

Никола Крстович остаeтся главным действующим лицом в атаке – 12 голов в сезоне, но вокруг него не хватает поддержки. Команда почти в каждом матче допускает ошибки в защите, особенно при стандартных положениях. Дома «Лечче» играет без уверенности и давно не радовал болельщиков победами.

«Торино»

Гости также далеки от идеальной формы: 3 матча без побед, 6 пропущенных мячей за этот период и всего 3 забитых. С 44 очками «Торино» находится на 11-м месте и вряд ли поднимется выше. В последнем туре команда уступила «Интеру» со счeтом 0:2, но играла организованно и не уступала по моментам до второго гола.

Лучший бомбардир – Че Адамс (10 голов в 36 матчах), однако общая результативность остаeтся низкой – всего 0.6 гола за игру за последние 5 матчей. Команда допускает потери концентрации и часто пропускает в концовке матчей, но при этом умеет играть жeстко и не давать много пространства в обороне.

Факты о командах:

«Лечче»

Не выигрывает 13 матчей

В среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 11 матчах подряд

8 пропущенных мячей за 5 игр

28 очков, 18-е место

«Торино»

Не выигрывает 3 матча

6 пропущенных и 3 забитых гола за 5 игр

В среднем 0.6 гола за игру

44 очка, 11-е место

Че Адамс – 10 голов

Личные встречи 18% (2) 18% (2) 64% (7) 12 Забитых мячей 20 1.09 В среднем за матч 1.82 4:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 4 тур Торино 0 : 0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур Торино 2 : 0 Лечче Италия. Серия А, 10 тур Лечче 0 : 1 Торино Италия. Серия А, 26 тур Лечче 0 : 2 Торино Италия. Серия А, 5 тур Торино 1 : 0 Лечче Италия. Кубок, 1/32 финала Торино 3 : 1 Лечче Италия. Серия А, 22 тур Лечче 4 : 0 Торино Италия. Серия А, 3 тур Торино 1 : 2 Лечче Италия. Кубок, 3 раунд Торино 4 : 2 Лечче Италия. Серия А, 20 тур Лечче 3 : 3 Торино Италия. Серия А, 1 тур Торино 3 : 0 Лечче

Прогноз на матч «Лечче» – «Торино»

Обе команды мало забивают и часто ошибаются в обороне. Но «Торино» выглядит стабильнее, лучше организован в обороне и способен навязать борьбу на выезде. «Лечче» измотан борьбой за выживание и не демонстрирует прогресса. В такой ситуации минимальное преимущество – на стороне гостей. Ожидается сдержанный матч с одним результативным моментом, решающим исход.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торино».

Рекомендованные ставки: