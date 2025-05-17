18 мая на стадионе «Виа дель Маре» «Лечче» примет «Торино» в рамках 37-го тура Серии А. Для хозяев это один из последних шансов сохранить шансы на выживание: команда рискует покинуть элиту, находясь в зоне вылета. В то же время «Торино» занимает позицию в середине таблицы и играет без давления, но это вовсе не значит, что команда готова уступить. Обе команды переживают трудный отрезок, и встреча обещает быть плотной и напряжeнной.
«Лечче»
Клуб из Апулии уже 13 матчей не знает побед и остаeтся в зоне вылета с 28 очками. Крайне низкая результативность (0.6 гола за игру за последние 5 матчей) и уязвимая оборона (1.6 пропущенного мяча в среднем) делают задачу спасения особенно сложной. В предыдущем туре «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), но победа вновь ускользнула.
Никола Крстович остаeтся главным действующим лицом в атаке – 12 голов в сезоне, но вокруг него не хватает поддержки. Команда почти в каждом матче допускает ошибки в защите, особенно при стандартных положениях. Дома «Лечче» играет без уверенности и давно не радовал болельщиков победами.
«Торино»
Гости также далеки от идеальной формы: 3 матча без побед, 6 пропущенных мячей за этот период и всего 3 забитых. С 44 очками «Торино» находится на 11-м месте и вряд ли поднимется выше. В последнем туре команда уступила «Интеру» со счeтом 0:2, но играла организованно и не уступала по моментам до второго гола.
Лучший бомбардир – Че Адамс (10 голов в 36 матчах), однако общая результативность остаeтся низкой – всего 0.6 гола за игру за последние 5 матчей. Команда допускает потери концентрации и часто пропускает в концовке матчей, но при этом умеет играть жeстко и не давать много пространства в обороне.
Факты о командах:
«Лечче»
- Не выигрывает 13 матчей
- В среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 11 матчах подряд
- 8 пропущенных мячей за 5 игр
- 28 очков, 18-е место
«Торино»
- Не выигрывает 3 матча
- 6 пропущенных и 3 забитых гола за 5 игр
- В среднем 0.6 гола за игру
- 44 очка, 11-е место
- Че Адамс – 10 голов
Прогноз на матч «Лечче» – «Торино»
Обе команды мало забивают и часто ошибаются в обороне. Но «Торино» выглядит стабильнее, лучше организован в обороне и способен навязать борьбу на выезде. «Лечче» измотан борьбой за выживание и не демонстрирует прогресса. В такой ситуации минимальное преимущество – на стороне гостей. Ожидается сдержанный матч с одним результативным моментом, решающим исход.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торино».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Торино» – коэффициент 2.25
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Лечче» меньше 1.0 – коэффициент 1.85
- Точный счeт 0:1 в пользу «Торино» – коэффициент 6.70