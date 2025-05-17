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Лечче - Торино: прогноз на матч 37 тур Италия. Серия А – 18 мая

17 мая 2025 12:30
Лечче - Торино
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
Перейти в онлайн матча
6.70
Точный счёт 0:1 в пользу «Торино»
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18 мая на стадионе «Виа дель Маре» «Лечче» примет «Торино» в рамках 37-го тура Серии А. Для хозяев это один из последних шансов сохранить шансы на выживание: команда рискует покинуть элиту, находясь в зоне вылета. В то же время «Торино» занимает позицию в середине таблицы и играет без давления, но это вовсе не значит, что команда готова уступить. Обе команды переживают трудный отрезок, и встреча обещает быть плотной и напряжeнной.

«Лечче»

Клуб из Апулии уже 13 матчей не знает побед и остаeтся в зоне вылета с 28 очками. Крайне низкая результативность (0.6 гола за игру за последние 5 матчей) и уязвимая оборона (1.6 пропущенного мяча в среднем) делают задачу спасения особенно сложной. В предыдущем туре «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), но победа вновь ускользнула.

Никола Крстович остаeтся главным действующим лицом в атаке – 12 голов в сезоне, но вокруг него не хватает поддержки. Команда почти в каждом матче допускает ошибки в защите, особенно при стандартных положениях. Дома «Лечче» играет без уверенности и давно не радовал болельщиков победами.

«Торино»

Гости также далеки от идеальной формы: 3 матча без побед, 6 пропущенных мячей за этот период и всего 3 забитых. С 44 очками «Торино» находится на 11-м месте и вряд ли поднимется выше. В последнем туре команда уступила «Интеру» со счeтом 0:2, но играла организованно и не уступала по моментам до второго гола.

Лучший бомбардир – Че Адамс (10 голов в 36 матчах), однако общая результативность остаeтся низкой – всего 0.6 гола за игру за последние 5 матчей. Команда допускает потери концентрации и часто пропускает в концовке матчей, но при этом умеет играть жeстко и не давать много пространства в обороне.

Факты о командах:

«Лечче»

  • Не выигрывает 13 матчей
  • В среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • 8 пропущенных мячей за 5 игр
  • 28 очков, 18-е место

«Торино»

  • Не выигрывает 3 матча
  • 6 пропущенных и 3 забитых гола за 5 игр
  • В среднем 0.6 гола за игру
  • 44 очка, 11-е место
  • Че Адамс – 10 голов

Личные встречи
18% (2)
18% (2)
64% (7)
12
Забитых мячей
20
1.09
В среднем за матч
1.82
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
15.09.2024
Лечче
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2 : 0
16.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
0 : 1
28.10.2023
Торино
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
0 : 2
12.03.2023
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 0
05.09.2022
Лечче
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
3 : 1
28.10.2020
Лечче
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4 : 0
02.02.2020
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 2
16.09.2019
Лечче
Италия. Кубок, 3 раунд
Торино
4 : 2
18.08.2012
Лечче
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3 : 3
25.01.2009
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
3 : 0
31.08.2008
Лечче
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Прогноз на матч «Лечче» – «Торино»

Обе команды мало забивают и часто ошибаются в обороне. Но «Торино» выглядит стабильнее, лучше организован в обороне и способен навязать борьбу на выезде. «Лечче» измотан борьбой за выживание и не демонстрирует прогресса. В такой ситуации минимальное преимущество – на стороне гостей. Ожидается сдержанный матч с одним результативным моментом, решающим исход.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торино».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Торино» – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Лечче» меньше 1.0 – коэффициент 1.85
  • Точный счeт 0:1 в пользу «Торино» – коэффициент 6.70

6.70
Точный счёт 0:1 в пользу «Торино»
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Торино Лечче
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