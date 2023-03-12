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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Торино
Лечче - Торино: обзор матча 12 марта 2023
Лечче
12.03.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Торино
20'
У. Синго
23'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Торино
Замена
Д. Перссон
️️️️
Г. Стрефецца
87'
81'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Э. Гравийон
81'
Замена
М. Адопо
️️️️
А. Миранчук
78'
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
Замена
Л. Банда
️️️️
Ж. Гонсалес
77'
60'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
59'
Замена
С. Риччи
️️️️
К. Линетти
Замена
Ю. Мале
️️️️
М. Юльманн
54'
Замена
Р. Уден
️️️️
Ф. Ди Франческо
46'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
46'
Желтая карточка
М. Юльманн
44'
32'
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Г. Стрефецца
32'
32'
Желтая карточка
И. Илич
29'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
28'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Санабрия
Пас отдал
Н. Радоньич
20'
ГОЛ! 0:1!
У. Синго
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
9
Сесай
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
55
Гравийон
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
15
Родригес
17
Линетти
20
Илич
59
Миранчук
28
Радоньич
19
Санабрия
23
Юльманн
14
Мале
14
Мале
23
Юльманн
16
Гонсалес
19
Банда
19
Банда
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
10
Уден
10
Уден
29
Ди Франческо
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
7
Стрефецца
34
Перссон
34
Перссон
7
Стрефецца
55
Гравийон
26
Джиджи
26
Джиджи
55
Гравийон
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
17
Линетти
21
Риччи
21
Риччи
17
Линетти
59
Миранчук
8
Адопо
8
Адопо
59
Миранчук
Остались в запасе
Лечче
Торино
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лечче - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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