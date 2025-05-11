12 мая на стадионе «Энженьян» в Рио-де-Жанейро состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Интернасьоналом». Обе команды нестабильно выступают в текущем розыгрыше Серии A, но при этом демонстрируют интересную атакующую игру. Матч может стать результативным и принципиальным, особенно учитывая уязвимость гостей в обороне.

«Ботафого»

Команда с берегов Гуанабары идeт на 16-й строчке с 8 очками, но домашние матчи пока удаются. В 5 последних встречах на своeм поле «Ботафого» не проигрывает. Игор Жезус, лидер нападения, забил 4 гола в 19 матчах и остаeтся ключевым атакующим игроком команды. За последние 5 игр клуб отметился 8 мячами, в среднем 1.60 гола за матч, а в обороне всe достаточно неплохо – всего 3 пропущенных гола, что даeт среднее значение 0.60. Особенно стоит отметить победу над «Флуминенсе» (2:0), показавшую потенциал «Ботафого» в матчах с серьeзными соперниками.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» располагается выше – на 11-й строчке, но очков набрано ненамного больше – 9. Команда умеет атаковать, и Алан Патрик демонстрирует отличную форму – 10 голов в 19 матчах. За последние 5 матчей клуб забил 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но при этом пропустил 11 – это худший показатель среди команд первой десятки. Особенно провальным стал матч с «Коринтианс» (2:4). Кроме того, «Интернасьонал» не может выиграть в 6 последних гостевых матчах в Серии A. Оборона команды даeт сбои, особенно на выезде, и это делает шансы на победу в Рио минимальными.

Факты о командах

«Ботафого»

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах

В среднем: 1.60 гола забито, 0.60 пропущено за игру

Забивает в 4 последних матчах против «Интернасьонала»

«Интернасьонал»

Не выигрывает в 6 выездных матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 2.00 гола забито, 2.20 пропущено за игру (последние 5 игр)

Личные встречи 42% (8) 11% (2) 47% (9) 27 Забитых мячей 29 1.42 В среднем за матч 1.53 4:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Бразилия. Серия А, 8 тур Ботафого 4 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 37 тур Интернасьонал 0 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 18 тур Ботафого 1 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 38 тур Интернасьонал 3 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 19 тур Ботафого 3 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 32 тур Ботафого 0 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 13 тур Интернасьонал 2 : 3 Ботафого Бразилия. Серия А, 25 тур Интернасьонал 2 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 6 тур Ботафого 0 : 2 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 36 тур Ботафого 0 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 17 тур Интернасьонал 3 : 2 Ботафого Бразилия. Серия А, 35 тур Ботафого 1 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 16 тур Интернасьонал 3 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 30 тур Ботафого 1 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 11 тур Интернасьонал 2 : 3 Ботафого Бразилия. Серия А, 21 тур Интернасьонал 2 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 2 тур Ботафого 2 : 2 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 33 тур Интернасьонал 2 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 14 тур Ботафого 3 : 3 Интернасьонал

Прогноз на матч «Ботафого» – «Интернасьонал»

С учeтом плохой выездной формы «Интернасьонала», уверенной игры «Ботафого» дома и уязвимости обороны гостей, фаворитом предстоящего матча выглядят хозяева. При этом «Интернасьонал» продолжит забивать, учитывая их атакующий потенциал. Но итоговое преимущество останется за «Ботафого».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ботафого».

Рекомендованные ставки: