12 мая на стадионе «Энженьян» в Рио-де-Жанейро состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Интернасьоналом». Обе команды нестабильно выступают в текущем розыгрыше Серии A, но при этом демонстрируют интересную атакующую игру. Матч может стать результативным и принципиальным, особенно учитывая уязвимость гостей в обороне.
«Ботафого»
Команда с берегов Гуанабары идeт на 16-й строчке с 8 очками, но домашние матчи пока удаются. В 5 последних встречах на своeм поле «Ботафого» не проигрывает. Игор Жезус, лидер нападения, забил 4 гола в 19 матчах и остаeтся ключевым атакующим игроком команды. За последние 5 игр клуб отметился 8 мячами, в среднем 1.60 гола за матч, а в обороне всe достаточно неплохо – всего 3 пропущенных гола, что даeт среднее значение 0.60. Особенно стоит отметить победу над «Флуминенсе» (2:0), показавшую потенциал «Ботафого» в матчах с серьeзными соперниками.
«Интернасьонал»
«Интернасьонал» располагается выше – на 11-й строчке, но очков набрано ненамного больше – 9. Команда умеет атаковать, и Алан Патрик демонстрирует отличную форму – 10 голов в 19 матчах. За последние 5 матчей клуб забил 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но при этом пропустил 11 – это худший показатель среди команд первой десятки. Особенно провальным стал матч с «Коринтианс» (2:4). Кроме того, «Интернасьонал» не может выиграть в 6 последних гостевых матчах в Серии A. Оборона команды даeт сбои, особенно на выезде, и это делает шансы на победу в Рио минимальными.
Факты о командах
«Ботафого»
- Не проигрывает в 5 последних домашних матчах
- В среднем: 1.60 гола забито, 0.60 пропущено за игру
- Забивает в 4 последних матчах против «Интернасьонала»
«Интернасьонал»
- Не выигрывает в 6 выездных матчах подряд
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 2.00 гола забито, 2.20 пропущено за игру (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Ботафого» – «Интернасьонал»
С учeтом плохой выездной формы «Интернасьонала», уверенной игры «Ботафого» дома и уязвимости обороны гостей, фаворитом предстоящего матча выглядят хозяева. При этом «Интернасьонал» продолжит забивать, учитывая их атакующий потенциал. Но итоговое преимущество останется за «Ботафого».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ботафого».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Ботафого» – коэффициент 6.50
- Победа «Ботафого» – коэффициент 2.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.82