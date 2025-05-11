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Прогноз на точный счёт матча «Ботафого» – «Интернасьонал»: Серия A, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:06
Ботафого - Интернасьонал
12 мая 2025, понедельник 02:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
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12 мая на стадионе «Энженьян» в Рио-де-Жанейро состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Интернасьоналом». Обе команды нестабильно выступают в текущем розыгрыше Серии A, но при этом демонстрируют интересную атакующую игру. Матч может стать результативным и принципиальным, особенно учитывая уязвимость гостей в обороне.

«Ботафого»

Команда с берегов Гуанабары идeт на 16-й строчке с 8 очками, но домашние матчи пока удаются. В 5 последних встречах на своeм поле «Ботафого» не проигрывает. Игор Жезус, лидер нападения, забил 4 гола в 19 матчах и остаeтся ключевым атакующим игроком команды. За последние 5 игр клуб отметился 8 мячами, в среднем 1.60 гола за матч, а в обороне всe достаточно неплохо – всего 3 пропущенных гола, что даeт среднее значение 0.60. Особенно стоит отметить победу над «Флуминенсе» (2:0), показавшую потенциал «Ботафого» в матчах с серьeзными соперниками.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» располагается выше – на 11-й строчке, но очков набрано ненамного больше – 9. Команда умеет атаковать, и Алан Патрик демонстрирует отличную форму – 10 голов в 19 матчах. За последние 5 матчей клуб забил 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но при этом пропустил 11 – это худший показатель среди команд первой десятки. Особенно провальным стал матч с «Коринтианс» (2:4). Кроме того, «Интернасьонал» не может выиграть в 6 последних гостевых матчах в Серии A. Оборона команды даeт сбои, особенно на выезде, и это делает шансы на победу в Рио минимальными.

Факты о командах

«Ботафого»

  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.60 пропущено за игру
  • Забивает в 4 последних матчах против «Интернасьонала»

«Интернасьонал»

  • Не выигрывает в 6 выездных матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 2.00 гола забито, 2.20 пропущено за игру (последние 5 игр)

Личные встречи
42% (8)
11% (2)
47% (9)
27
Забитых мячей
29
1.42
В среднем за матч
1.53
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
4 : 0
12.05.2025
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
0 : 1
05.12.2024
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Ботафого
1 : 0
21.07.2024
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Интернасьонал
3 : 1
07.12.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
3 : 1
13.08.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Ботафого
0 : 1
17.10.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 13 тур
Интернасьонал
2 : 3
20.06.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 25 тур
Интернасьонал
2 : 1
13.12.2020
Ботафого
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Ботафого
0 : 2
29.08.2020
Интернасьонал
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Ботафого
0 : 1
01.12.2019
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Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
3 : 2
01.09.2019
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1 : 0
18.11.2018
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3 : 0
29.07.2018
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Ботафого
1 : 0
13.10.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
2 : 3
26.06.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
2 : 0
14.09.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 2
27.04.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 33 тур
Интернасьонал
2 : 1
10.11.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
3 : 3
16.08.2013
Интернасьонал
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Прогноз на матч «Ботафого» – «Интернасьонал»

С учeтом плохой выездной формы «Интернасьонала», уверенной игры «Ботафого» дома и уязвимости обороны гостей, фаворитом предстоящего матча выглядят хозяева. При этом «Интернасьонал» продолжит забивать, учитывая их атакующий потенциал. Но итоговое преимущество останется за «Ботафого».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ботафого».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ботафого» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ботафого» – коэффициент 2.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.82

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Интернасьонал Ботафого
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