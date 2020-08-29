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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Интернасьонал
Ботафого - Интернасьонал: обзор матча 29 августа 2020
Ботафого
29.08.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Интернасьонал
6'
Т. Гальярдо
28'
Г. Бочилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Интернасьонал
85'
Замена
Р. Моледо
️️️️
З. Габриэл
79'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Патрик
Замена
C.
️️️️
Руан
69'
67'
Замена
Д. Мусто
️️️️
A. D'Alessandro
Желтая карточка
М. Баби
65'
Замена
Б. Назарио
️️️️
А. Кайо
59'
Замена
Л. Отавио
️️️️
Р. Форстер
58'
Желтая карточка
П. Рауль
56'
36'
Желтая карточка
A. D'Alessandro
Желтая карточка
А. Кайо
32'
28'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бочилия
Пас отдал
Т. Гальярдо
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
16
Руан
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Ботафого
22
Кевин
ЦЗ
15
Руан Ренато
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
3-2-1-3
25
Фернандес
6
Барселос
8
Сантос
13
Форстер
4
Кану
4
Беневенуто
8
Кайо
16
Руан
17
Баби
18
Рауль
3-2-3-2
14
Ломба
20
Саравия
31
Куэста
27
Мойзес
23
Линдосо
23
Зе Габриэл
88
Эденилсон
8
Патрик
21
Бочилия
91
Гальярдо
10
16
Руан
8
8
16
Руан
8
Кайо
10
Назарио
10
Назарио
8
Кайо
13
Форстер
5
Отавио
5
Отавио
13
Форстер
23
Зе Габриэл
4
Моледо
4
Моледо
23
Зе Габриэл
8
Патрик
95
Гильерме
95
Гильерме
8
Патрик
10
18
Мусто
18
Мусто
10
Остались в запасе
Ботафого
Интернасьонал
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
22
Кевин
ЦЗ
15
Руан Ренато
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
24
Александер Лекарос
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
16
Нонато
ЦП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
22
Кевин
ЦЗ
15
Руан Ренато
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
24
Александер Лекарос
ЦФ
Остались в запасе
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
16
Нонато
ЦП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Ботафого - Интернасьонал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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