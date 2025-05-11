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Прогноз на точный счет матча «Тюмень» – «Чайка»: ФНЛ, 11 мая 2025

11 мая 2025 9:00
Тюмень - Чайка
11 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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4.8
победа «Тюмени» со счетом: 1:0
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В субботу, 11 мая, в 15:00 на стадионе в Тюмени состоится матч между двумя командами из нижней части таблицы – «Тюменью» и «Чайкой». Обе команды продолжают борьбу за выживание и находятся в зоне риска. Потеря очков на этом этапе может стать критической.

«Тюмень»

Хозяева занимают 18-е место, набрав 26 очков после 31 тура. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей и имеет одну из худших разниц мячей в лиге – 25:44.

Последние матчи «Тюмени»:

«Чайка»

Команда из Песчанокопского расположилась на 13-й позиции с 34 очками. После серии ничьих и поражений «Чайка» уступила в двух последних матчах с общим счeтом 0:5.

Последние матчи «Чайки»:

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Тюмень
1 : 1
11.05.2025
Чайка
Россия. Первая лига, 17 тур
Чайка
3 : 0
03.11.2024
Тюмень

Прогноз на матч «Тюмень» – «Чайка»

Встречаются два коллектива, испытывающих серьeзные проблемы с результатами. Однако на фоне провалов «Чайки» в последних турах и преимущества домашнего поля у «Тюмени» шансы хозяев выглядят предпочтительнее.

Прогноз: победа «Тюмени» со счетом: 1:0. Коэффициент: 4.80.

4.8
победа «Тюмени» со счетом: 1:0
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Первая лига Чайка Тюмень
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