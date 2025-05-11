В субботу, 11 мая, в 15:00 на стадионе в Тюмени состоится матч между двумя командами из нижней части таблицы – «Тюменью» и «Чайкой». Обе команды продолжают борьбу за выживание и находятся в зоне риска. Потеря очков на этом этапе может стать критической.
«Тюмень»
Хозяева занимают 18-е место, набрав 26 очков после 31 тура. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей и имеет одну из худших разниц мячей в лиге – 25:44.
Последние матчи «Тюмени»:
- 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0;
- 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1.
«Чайка»
Команда из Песчанокопского расположилась на 13-й позиции с 34 очками. После серии ничьих и поражений «Чайка» уступила в двух последних матчах с общим счeтом 0:5.
Последние матчи «Чайки»:
- 03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3;
- 26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;
- 19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Чайка»
Встречаются два коллектива, испытывающих серьeзные проблемы с результатами. Однако на фоне провалов «Чайки» в последних турах и преимущества домашнего поля у «Тюмени» шансы хозяев выглядят предпочтительнее.
Прогноз: победа «Тюмени» со счетом: 1:0. Коэффициент: 4.80.