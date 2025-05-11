В субботу, 11 мая, в 15:00 на стадионе в Тюмени состоится матч между двумя командами из нижней части таблицы – «Тюменью» и «Чайкой». Обе команды продолжают борьбу за выживание и находятся в зоне риска. Потеря очков на этом этапе может стать критической.

«Тюмень»

Хозяева занимают 18-е место, набрав 26 очков после 31 тура. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей и имеет одну из худших разниц мячей в лиге – 25:44.

Последние матчи «Тюмени»:

Команда из Песчанокопского расположилась на 13-й позиции с 34 очками. После серии ничьих и поражений «Чайка» уступила в двух последних матчах с общим счeтом 0:5.

Последние матчи «Чайки»:

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 4 0.5 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 32 тур Тюмень 1 : 1 Чайка Россия. Первая лига, 17 тур Чайка 3 : 0 Тюмень

Прогноз на матч «Тюмень» – «Чайка»

Встречаются два коллектива, испытывающих серьeзные проблемы с результатами. Однако на фоне провалов «Чайки» в последних турах и преимущества домашнего поля у «Тюмени» шансы хозяев выглядят предпочтительнее.

Прогноз: победа «Тюмени» со счетом: 1:0. Коэффициент: 4.80.