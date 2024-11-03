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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Тюмень
Чайка - Тюмень: обзор матча 03 ноября 2024
Чайка
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
20'
Д. Янов
26'
А. Хохлачев
87'
А. Хохлачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Тюмень
Замена
О. Козаченко
️️️️
Д. Янов
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Хохлачев
87'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Ужгин
74'
Желтая карточка
М. Бамматгереев
70'
70'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Ткачук
63'
Желтая карточка
Д. Карпов
57'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Д. Кленкин
57'
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
Замена
А. Нестеров
️️️️
К. Ибрагимов
46'
33'
Желтая карточка
Д. Кленкин
ГОЛ! 2:0!
А. Хохлачев
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Янов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Штепа
61
Ужгин
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
4-2-2-2
1
Гошев
72
Бем
44
Калугин
30
Шавлохов
36
Воропаев
90
Мокаев
4
Кленкин
32
Кулишев
31
Ткачук
24
Коротаев
11
Карпов
4
Ибрагимов
2
Нестеров
2
Нестеров
4
Ибрагимов
13
Янов
9
Козаченко
9
Козаченко
13
Янов
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
4
Кленкин
8
Талалай
8
Талалай
4
Кленкин
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
31
Ткачук
22
Косарев
22
Косарев
31
Ткачук
Остались в запасе
Чайка
Тюмень
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Чайка - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Андрей Зубов (Азов)
Делегат:
Дмитрий Попов (Москва)
Инспектор:
Иван Новиков (Москва)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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