11 мая на стадионе «де Гролс Весте» пройдет матч 32-го тура Эредивизи между «Твенте» и «Утрехтом». Обе команды решают важные турнирные задачи: «Твенте» борется за топ-5, а «Утрехт» укрепляет позиции в зоне еврокубков.

«Твенте»

«Твенте» проводит достойный сезон, находясь на 5-м месте с 51 очком после 31 тура. Команда демонстрирует атакующий стиль, забивая в 19 матчах подряд, что подчеркивает силу нападения во главе с Сэмом Стейном (27 голов в 41 матче). Однако оборона оставляет вопросы: в последних 5 матчах коллектив пропустил 7 голов, показывая нестабильность в защите. В атаке «Твенте» сохраняет надежность, но для победных серий требуется больше уверенности сзади.

«Утрехт»

«Утрехт» набрал феноменальную форму к концовке сезона. С 62 очками команда уверенно занимает 4-е место, выиграв 3 последних матча подряд. Особенно выделяется атакующая линия: 15 голов за последние 5 туров. Лидером нападения выступает Мигель Родригес (10 голов в 23 матчах). При этом защита тоже показывает солидный результат: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 матчей. «Утрехт» выглядит сбалансированным коллективом, который способен контролировать ход встречи.

Факты о командах:

«Твенте»

Победа в последнем туре над «Спартой» (2:0).

Забивает в 19 матчах подряд.

В среднем: 1.20 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

«Утрехт»

Победа в 3 последних турах с общим счетом 11:0.

В среднем: 3.00 гола за матч, 0.60 пропущенных (последние 5 игр).

Забивает в 5 последних матчах.

Уверенно выступает в гостях: 2 победы и 1 ничья за последние 3 выезда.

Личные встречи 41% (13) 22% (7) 38% (12) 55 Забитых мячей 41 1.72 В среднем за матч 1.28 6:2 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Твенте 2 : 0 Утрехт Нидерланды. Эредивизие, 4 тур Утрехт 2 : 1 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 22 тур Твенте 0 : 1 Утрехт Нидерланды. Эредивизие, 11 тур Утрехт 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 29 тур Утрехт 1 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 17 тур Твенте 2 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 18 тур Утрехт 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 4 тур Твенте 1 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 30 тур Твенте 1 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 6 тур Утрехт 2 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 24 тур Утрехт 2 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 5 тур Твенте 3 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 25 тур Утрехт 3 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 5 тур Твенте 4 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 30 тур Утрехт 3 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 13 тур Твенте 1 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур Твенте 3 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 11 тур Утрехт 4 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 31 тур Утрехт 1 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 7 тур Твенте 3 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 26 тур Утрехт 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 3 тур Твенте 6 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, Финал Утрехт 1 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, Финал Твенте 0 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур Твенте 2 : 4 Утрехт Голландия. Эредивизие, 13 тур Утрехт 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур Твенте 1 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 15 тур Утрехт 2 : 6 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур Утрехт 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 4 тур Твенте 4 : 0 Утрехт Чемпионат Голландии, 18 тур Утрехт 0 : 0 Твенте Чемпионат Голландии, 6 тур Твенте 3 : 2 Утрехт

Прогноз на матч «Твенте» – «Утрехт»

Обе команды находятся в хорошей форме, но «Утрехт» впечатляет результативностью и надежностью в обороне. «Твенте» стабильно забивает, но часто ошибается в защите. Учитывая атакующие показатели обоих клубов, высока вероятность результативной игры с обменом голами. «Утрехт» выглядит чуть предпочтительнее за счет формы, но «Твенте» способен удержать ничейный результат.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Утрехта».

Рекомендованные ставки: