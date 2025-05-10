11 мая на стадионе «де Гролс Весте» пройдет матч 32-го тура Эредивизи между «Твенте» и «Утрехтом». Обе команды решают важные турнирные задачи: «Твенте» борется за топ-5, а «Утрехт» укрепляет позиции в зоне еврокубков.
«Твенте»
«Твенте» проводит достойный сезон, находясь на 5-м месте с 51 очком после 31 тура. Команда демонстрирует атакующий стиль, забивая в 19 матчах подряд, что подчеркивает силу нападения во главе с Сэмом Стейном (27 голов в 41 матче). Однако оборона оставляет вопросы: в последних 5 матчах коллектив пропустил 7 голов, показывая нестабильность в защите. В атаке «Твенте» сохраняет надежность, но для победных серий требуется больше уверенности сзади.
«Утрехт»
«Утрехт» набрал феноменальную форму к концовке сезона. С 62 очками команда уверенно занимает 4-е место, выиграв 3 последних матча подряд. Особенно выделяется атакующая линия: 15 голов за последние 5 туров. Лидером нападения выступает Мигель Родригес (10 голов в 23 матчах). При этом защита тоже показывает солидный результат: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 матчей. «Утрехт» выглядит сбалансированным коллективом, который способен контролировать ход встречи.
Факты о командах:
«Твенте»
- Победа в последнем туре над «Спартой» (2:0).
- Забивает в 19 матчах подряд.
- В среднем: 1.20 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
«Утрехт»
- Победа в 3 последних турах с общим счетом 11:0.
- В среднем: 3.00 гола за матч, 0.60 пропущенных (последние 5 игр).
- Забивает в 5 последних матчах.
- Уверенно выступает в гостях: 2 победы и 1 ничья за последние 3 выезда.
Прогноз на матч «Твенте» – «Утрехт»
Обе команды находятся в хорошей форме, но «Утрехт» впечатляет результативностью и надежностью в обороне. «Твенте» стабильно забивает, но часто ошибается в защите. Учитывая атакующие показатели обоих клубов, высока вероятность результативной игры с обменом голами. «Утрехт» выглядит чуть предпочтительнее за счет формы, но «Твенте» способен удержать ничейный результат.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Утрехта».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Утрехта» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5 – коэффициент 2.00