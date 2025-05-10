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Прогноз на точный счет матча «Твенте» – «Утрехт»: Эредивизи, 11 мая 2025

10 мая 2025 16:14
Твенте - Утрехт
11 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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7.0
Точный счет 1:2 в пользу «Утрехта»
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11 мая на стадионе «де Гролс Весте» пройдет матч 32-го тура Эредивизи между «Твенте» и «Утрехтом». Обе команды решают важные турнирные задачи: «Твенте» борется за топ-5, а «Утрехт» укрепляет позиции в зоне еврокубков.

«Твенте»

«Твенте» проводит достойный сезон, находясь на 5-м месте с 51 очком после 31 тура. Команда демонстрирует атакующий стиль, забивая в 19 матчах подряд, что подчеркивает силу нападения во главе с Сэмом Стейном (27 голов в 41 матче). Однако оборона оставляет вопросы: в последних 5 матчах коллектив пропустил 7 голов, показывая нестабильность в защите. В атаке «Твенте» сохраняет надежность, но для победных серий требуется больше уверенности сзади.

«Утрехт»

«Утрехт» набрал феноменальную форму к концовке сезона. С 62 очками команда уверенно занимает 4-е место, выиграв 3 последних матча подряд. Особенно выделяется атакующая линия: 15 голов за последние 5 туров. Лидером нападения выступает Мигель Родригес (10 голов в 23 матчах). При этом защита тоже показывает солидный результат: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 матчей. «Утрехт» выглядит сбалансированным коллективом, который способен контролировать ход встречи.

Факты о командах:

«Твенте»

  • Победа в последнем туре над «Спартой» (2:0).
  • Забивает в 19 матчах подряд.
  • В среднем: 1.20 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

«Утрехт»

  • Победа в 3 последних турах с общим счетом 11:0.
  • В среднем: 3.00 гола за матч, 0.60 пропущенных (последние 5 игр).
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Уверенно выступает в гостях: 2 победы и 1 ничья за последние 3 выезда.

Личные встречи
41% (13)
22% (7)
38% (12)
55
Забитых мячей
41
1.72
В среднем за матч
1.28
6:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Твенте
2 : 0
11.05.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
2 : 1
01.09.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Твенте
0 : 1
18.02.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
1 : 1
05.11.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 0
16.04.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Твенте
2 : 0
22.01.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 1
22.12.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Твенте
1 : 0
11.09.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
1 : 2
25.04.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
2 : 1
24.10.2020
Твенте
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Утрехт
2 : 1
23.02.2020
Твенте
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Твенте
3 : 1
01.09.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Утрехт
3 : 1
25.02.2018
Твенте
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Твенте
4 : 0
17.09.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Утрехт
3 : 0
09.04.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Твенте
1 : 1
20.11.2016
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Твенте
3 : 1
31.01.2016
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
4 : 2
01.11.2015
Твенте
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Утрехт
1 : 0
19.04.2015
Твенте
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 1
28.09.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
1 : 1
02.03.2014
Твенте
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Твенте
6 : 0
18.08.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, Финал
Утрехт
1 : 2
26.05.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, Финал
Твенте
0 : 2
23.05.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Твенте
2 : 4
03.02.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
1 : 1
18.11.2012
Твенте
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Твенте
1 : 0
26.02.2012
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
2 : 6
04.12.2011
Твенте
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
1 : 1
06.02.2011
Твенте
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Твенте
4 : 0
29.08.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 18 тур
Утрехт
0 : 0
17.01.2010
Твенте
Чемпионат Голландии, 6 тур
Твенте
3 : 2
12.09.2009
Утрехт
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Прогноз на матч «Твенте» – «Утрехт»

Обе команды находятся в хорошей форме, но «Утрехт» впечатляет результативностью и надежностью в обороне. «Твенте» стабильно забивает, но часто ошибается в защите. Учитывая атакующие показатели обоих клубов, высока вероятность результативной игры с обменом голами. «Утрехт» выглядит чуть предпочтительнее за счет формы, но «Твенте» способен удержать ничейный результат.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Утрехта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Утрехта» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.0
Точный счет 1:2 в пользу «Утрехта»
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Утрехт Твенте
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