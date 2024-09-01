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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Твенте
Утрехт - Твенте: обзор матча 01 сентября 2024
Утрехт
01.09.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
14'
Й. Торнстра
52'
Д. Боздоган
11'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Твенте
Замена
В. Йенсен
️️️️
О. Ромени
89'
Замена
О. Фрауло
️️️️
П. Ааронсон
89'
82'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
А. Салах-Эддин
82'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Влап
Замена
К. Биркир Финнссон
️️️️
С. Хореманс
77'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Й. Торнстра
77'
71'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. ван Берген
Замена
А. Декотт
️️️️
Н. Огайо
65'
64'
Желтая карточка
Y. Taha
60'
Замена
Ю. Регер
️️️️
М. Киоло
60'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
ГОЛ! 2:1!
Д. Боздоган
52'
19'
Желтая карточка
М. Брюнс
ГОЛ! 1:1!
Й. Торнстра
Пас отдал
С. Эль-Каруани
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
С. Стейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
18
Йенс Торнстра
ОП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
10
Йоан Катлин
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Younes Taha
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
18
Торнстра
27
Энгванда
70
Боздоган
10
Ааронсон
10
Ромени
39
Огайо
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
6
Киоло
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
7
ван Берген
29
Ламмерс
2
Хореманс
2
Финнссон
2
Финнссон
2
Хореманс
10
Ромени
55
Йенсен
55
Йенсен
10
Ромени
10
Ааронсон
29
Фрауло
29
Фрауло
10
Ааронсон
18
Торнстра
10
Катлин
10
Катлин
18
Торнстра
39
Огайо
9
Декотт
9
Декотт
39
Огайо
5
Салах-Эддин
5
Куйперс
5
Куйперс
5
Салах-Эддин
11
Ротс
10
10
11
Ротс
6
Киоло
44
Регер
44
Регер
6
Киоло
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Влап
Остались в запасе
Утрехт
Твенте
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
14
Зидан Икбал
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
14
Зидан Икбал
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Утрехт - Твенте
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
317
534
Сейвы
6
3
Точность передач %
66
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.12
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Новости команд
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