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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Утрехт
Твенте - Утрехт: обзор матча 25 апреля 2021
Твенте
25.04.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
28'
Данило
49'
С. ван де Стрек
55'
Д. Керк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Утрехт
85'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
С. ван де Стрек
85'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
80'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Замена
Н. Маркело
️️️️
Д. Остерволде
75'
73'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
Х. тер Авест
Замена
Д. Ротс
️️️️
Й. Босх
72'
66'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
Э. Элиа
Замена
Д. Думич
️️️️
К. Пири
66'
Желтая карточка
Д. Остерволде
62'
62'
Желтая карточка
В. Янссен
Желтая карточка
К. Пири
61'
60'
Пенальти не реализован!
С. ван де Стрек
Желтая карточка
Ж. Дроммел
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Керк
49'
ГОЛ! 1:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
О. Буссаид
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Л. Нарсинг
28'
21'
Желтая карточка
Э. Элиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
5
Смал
24
Эбуехи
3
Пири
24
Остерволде
6
Зерруки
5
Босх
80
Ремерато
11
Мениг
90
Данило
7
Нарсинг
3-4-1-2
1
Эльшлегель
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
9
Керк
11
Элиа
6
Махер
49
Буссаид
22
ван де Стрек
4
5
Босх
11
Ротс
11
Ротс
5
Босх
24
Остерволде
98
Маркело
98
Маркело
24
Остерволде
3
Пири
4
Думич
4
Думич
3
Пири
49
Буссаид
9
Силла
9
Силла
49
Буссаид
5
тер Авест
31
Бергстрем
31
Бергстрем
5
тер Авест
11
Элиа
23
Рамселар
23
Рамселар
11
Элиа
22
ван де Стрек
28
28
22
ван де Стрек
Остались в запасе
Твенте
Утрехт
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Исса Абасс
ЛВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
7
Ремко Балк
ПВ
18
Одиссеус Веланас
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Исса Абасс
ЛВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Остались в запасе
7
Ремко Балк
ПВ
18
Одиссеус Веланас
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Твенте - Утрехт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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