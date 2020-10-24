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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Твенте
Утрехт - Твенте: обзор матча 24 октября 2020
Утрехт
24.10.2020, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
43'
Б. Рамселар
47'
С. ван де Стрек
1'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Твенте
87'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Д. Думич
Замена
О. Буссаид
️️️️
М. Силла
71'
62'
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
62'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Г. Ремерато
62'
Замена
Л. Лабру
️️️️
В. Черны
57'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
Замена
G. Troupee
️️️️
М. ван дер Маарел
56'
55'
Желтая карточка
Й. Босх
ГОЛ! 2:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
Б. Рамселар
47'
ГОЛ! 1:1!
Б. Рамселар
43'
32'
Желтая карточка
Т. Эбуехи
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
27'
18'
Желтая карточка
Д. Остерволде
1'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
В. Черны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-3-4
1
Ниджуис
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
6
Махер
9
Керк
23
Рамселар
9
Силла
86
Густафсон
22
ван де Стрек
4
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
4
Думич
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
6
Брама
80
Ремерато
5
Босх
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
9
Силла
49
Буссаид
49
Буссаид
9
Силла
2
ван дер Маарел
20
20
2
ван дер Маарел
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
4
Думич
6
Зерруки
6
Зерруки
4
Думич
18
Черны
7
Лабру
7
Лабру
18
Черны
80
Ремерато
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
80
Ремерато
Остались в запасе
Утрехт
Твенте
25
Christopher Mamengi
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
1
Мартен Пас
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
25
Christopher Mamengi
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
1
Мартен Пас
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Утрехт - Твенте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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