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Прогноз на точный счет матча «Гремио» – «Брагантино»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:42
Гремио - Брагантино
11 мая 2025, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.4
Точный счёт 0:1 в пользу «Брагантино»
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11 мая на стадионе Arena do Grêmio в Порту-Алегри состоится матч 8-го тура Бразильской Серии A, где «Гремио» примет «Брагантино». Хозяева с 8 очками расположились на 13-й позиции, а гости идут на 2-м месте с 16 баллами, борясь за лидерство в чемпионате. Обе команды в хорошем тонусе: «Гремио» не проигрывает три тура подряд, а «Брагантино» выдал серию из пяти побед. Матч обещает быть упорным, с плотной борьбой в центре поля и минимальным количеством ошибок в обороне.

«Гремио»

«Гремио» постепенно набирает форму после слабого старта и уже три тура подряд не знает поражений. Команда забивает стабильно: 6 голов за 5 последних матчей (1.2 за игру) и демонстрирует среднюю оборону с теми же 6 пропущенными (1.2 в среднем). Лидером атак является Мартин Брэйтуэйт, забивший 10 мячей в 19 играх. На домашнем стадионе «Гремио» традиционно играет более уверенно, что добавляет им плюсов перед этим противостоянием.

«Брагантино»

Гости показывают лучший результат сезона: 5 побед подряд и всего 2 пропущенных мяча в последних 5 турах. В атаке команда не сверхрезультативна (5 голов за 5 игр), но надeжная оборона с показателем 0.4 пропущенных за игру позволяет удерживать минимальные победы. Лидером команды остаeтся Джон Джон с 4 мячами в 21 матче. «Брагантино» стабильно забивает и контролирует игру даже на выезде.

Факты о командах:

«Гремио»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Обязательно забивает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 6 забитых и 6 пропущенных мячей.
  • Мартин Брэйтуэйт – 10 голов в 19 матчах.

«Брагантино»

  • Побеждает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 12 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 5 забитых и 2 пропущенных мяча.
  • Джон Джон – 4 гола в 21 матче.

Личные встречи
22% (2)
33% (3)
44% (4)
11
Забитых мячей
13
1.22
В среднем за матч
1.44
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 1
11.05.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 2
15.09.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
0 : 2
01.06.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
2 : 0
15.09.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
3 : 3
08.05.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
3 : 0
17.11.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
1 : 0
26.02.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
2 : 1
03.11.2020
Брагантино
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Прогноз на матч «Гремио» – «Брагантино»

С учeтом стабильной игры обеих команд, «Гремио» будет уповать на домашний фактор, но «Брагантино» выглядит более собранной и сбалансированной командой. Ждeм упорного матча с осторожным футболом и преимуществом гостей за счeт их прочной обороны и эффективной реализации моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Брагантино».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Брагантино» – коэффициент 6.40
  • Победа «Брагантино» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.4
Точный счёт 0:1 в пользу «Брагантино»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Брагантино Гремио
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