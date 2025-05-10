11 мая на стадионе Arena do Grêmio в Порту-Алегри состоится матч 8-го тура Бразильской Серии A, где «Гремио» примет «Брагантино». Хозяева с 8 очками расположились на 13-й позиции, а гости идут на 2-м месте с 16 баллами, борясь за лидерство в чемпионате. Обе команды в хорошем тонусе: «Гремио» не проигрывает три тура подряд, а «Брагантино» выдал серию из пяти побед. Матч обещает быть упорным, с плотной борьбой в центре поля и минимальным количеством ошибок в обороне.

«Гремио»

«Гремио» постепенно набирает форму после слабого старта и уже три тура подряд не знает поражений. Команда забивает стабильно: 6 голов за 5 последних матчей (1.2 за игру) и демонстрирует среднюю оборону с теми же 6 пропущенными (1.2 в среднем). Лидером атак является Мартин Брэйтуэйт, забивший 10 мячей в 19 играх. На домашнем стадионе «Гремио» традиционно играет более уверенно, что добавляет им плюсов перед этим противостоянием.

«Брагантино»

Гости показывают лучший результат сезона: 5 побед подряд и всего 2 пропущенных мяча в последних 5 турах. В атаке команда не сверхрезультативна (5 голов за 5 игр), но надeжная оборона с показателем 0.4 пропущенных за игру позволяет удерживать минимальные победы. Лидером команды остаeтся Джон Джон с 4 мячами в 21 матче. «Брагантино» стабильно забивает и контролирует игру даже на выезде.

Факты о командах:

«Гремио»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Обязательно забивает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах: 6 забитых и 6 пропущенных мячей.

Мартин Брэйтуэйт – 10 голов в 19 матчах.

«Брагантино»

Побеждает в 5 последних матчах.

Забивает в 12 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 5 забитых и 2 пропущенных мяча.

Джон Джон – 4 гола в 21 матче.

Личные встречи 22% (2) 33% (3) 44% (4) 11 Забитых мячей 13 1.22 В среднем за матч 1.44 3:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 3:3 Бразилия. Серия А, 8 тур Гремио 1 : 1 Брагантино Бразилия. Серия А, 26 тур Брагантино 2 : 2 Гремио Бразилия. Серия А, 7 тур Гремио 0 : 2 Брагантино Бразилия. Серия А, 23 тур Брагантино 2 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 4 тур Гремио 3 : 3 Брагантино Бразилия. Серия А, 33 тур Гремио 3 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 14 тур Брагантино 1 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 38 тур Брагантино 1 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 19 тур Гремио 2 : 1 Брагантино

Прогноз на матч «Гремио» – «Брагантино»

С учeтом стабильной игры обеих команд, «Гремио» будет уповать на домашний фактор, но «Брагантино» выглядит более собранной и сбалансированной командой. Ждeм упорного матча с осторожным футболом и преимуществом гостей за счeт их прочной обороны и эффективной реализации моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Брагантино».

Рекомендованные ставки: