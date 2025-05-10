11 мая на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором встретятся соседи по таблице – «Ислочь» и «Динамо Минск». Обе команды набрали по 13 очков и занимают места в топ-4. «Ислочь» сохраняет беспроигрышную серию из 9 матчей, а «Динамо Минск» побеждает три тура подряд. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды в отличной форме, активно действуют в атаке, но имеют определeнные проблемы в обороне, что делает игру особенно интересной.

«Ислочь»

«Ислочь» демонстрирует уверенную игру с начала сезона, не проигрывая уже 9 туров подряд. В последних 5 матчах команда забила 11 голов (среднее – 2.2 за матч), при этом пропустила всего 4 (0.8 за игру). Защита укрепилась: клуб не пропускает уже три матча подряд. Главная ударная сила – Александр Шестюк с 7 голами в 13 играх, который продолжает тащить команду вперeд. Дома «Ислочь» играет стабильно и создаeт много моментов, что позволяет рассчитывать на очередной результативный матч.

«Динамо Минск»

Минчане после неудачного старта уверенно вышли на победный ритм, выиграв три последних матча. В атаке команда забивает стабильно: 8 голов за последние 5 игр (в среднем 1.6 за матч). Однако оборона оставляет вопросы – 6 пропущенных мячей (1.2 за игру). Алексей Гаврилович с 3 голами остаeтся ключевым исполнителем в атаке. Команда обязательно забивает уже три тура подряд, но также пропускает в 4 последних играх, что может стать проблемой против хорошо организованной атаки «Ислочи».

Факты о командах:

«Ислочь»

Не проигрывает в 9 последних матчах.

Не пропускает в 3 последних матчах.

В последних 5 матчах: 11 забитых и 4 пропущенных мяча.

Александр Шестюк – 7 голов в 13 матчах.

«Динамо Минск»

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

В последних 5 матчах: 8 забитых и 6 пропущенных мячей.

Алексей Гаврилович – 3 гола в 13 матчах.

Личные встречи 16% (3) 21% (4) 63% (12) 17 Забитых мячей 32 0.89 В среднем за матч 1.68 3:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 8 тур Ислочь 2 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 23 тур Динамо Мн 2 : 0 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 8 тур Ислочь 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Ислочь 2 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Динамо Мн 3 : 0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Ислочь 2 : 2 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Динамо Мн 1 : 2 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Динамо Мн 2 : 1 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Ислочь 1 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Ислочь 2 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо Мн 1 : 0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Ислочь 1 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо Мн 1 : 0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Ислочь 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 0 : 0 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 27 тур Ислочь 1 : 5 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 12 тур Динамо Мн 1 : 0 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 29 тур Динамо Мн 1 : 0 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 14 тур Ислочь 3 : 1 Динамо Мн

Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо Минск»

Матч двух сильных соперников, каждый из которых набрал отличную форму. «Ислочь» надeжна в защите и результативна в атаке, но «Динамо Минск» традиционно опасен и стабильно забивает. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон. Небольшое преимущество отдадим гостям за счeт опыта и высокого уровня атакующих действий.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки: