11 мая на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором встретятся соседи по таблице – «Ислочь» и «Динамо Минск». Обе команды набрали по 13 очков и занимают места в топ-4. «Ислочь» сохраняет беспроигрышную серию из 9 матчей, а «Динамо Минск» побеждает три тура подряд. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды в отличной форме, активно действуют в атаке, но имеют определeнные проблемы в обороне, что делает игру особенно интересной.
«Ислочь»
«Ислочь» демонстрирует уверенную игру с начала сезона, не проигрывая уже 9 туров подряд. В последних 5 матчах команда забила 11 голов (среднее – 2.2 за матч), при этом пропустила всего 4 (0.8 за игру). Защита укрепилась: клуб не пропускает уже три матча подряд. Главная ударная сила – Александр Шестюк с 7 голами в 13 играх, который продолжает тащить команду вперeд. Дома «Ислочь» играет стабильно и создаeт много моментов, что позволяет рассчитывать на очередной результативный матч.
«Динамо Минск»
Минчане после неудачного старта уверенно вышли на победный ритм, выиграв три последних матча. В атаке команда забивает стабильно: 8 голов за последние 5 игр (в среднем 1.6 за матч). Однако оборона оставляет вопросы – 6 пропущенных мячей (1.2 за игру). Алексей Гаврилович с 3 голами остаeтся ключевым исполнителем в атаке. Команда обязательно забивает уже три тура подряд, но также пропускает в 4 последних играх, что может стать проблемой против хорошо организованной атаки «Ислочи».
Факты о командах:
«Ислочь»
- Не проигрывает в 9 последних матчах.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 11 забитых и 4 пропущенных мяча.
- Александр Шестюк – 7 голов в 13 матчах.
«Динамо Минск»
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 8 забитых и 6 пропущенных мячей.
- Алексей Гаврилович – 3 гола в 13 матчах.
Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо Минск»
Матч двух сильных соперников, каждый из которых набрал отличную форму. «Ислочь» надeжна в защите и результативна в атаке, но «Динамо Минск» традиционно опасен и стабильно забивает. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон. Небольшое преимущество отдадим гостям за счeт опыта и высокого уровня атакующих действий.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Динамо Минск» больше 1.5 – коэффициент 2.15