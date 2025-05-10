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Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Динамо Минск»: Беларусь Высшая лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:09
Ислочь - Динамо Мн
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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6.7
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Минск»
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11 мая на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором встретятся соседи по таблице – «Ислочь» и «Динамо Минск». Обе команды набрали по 13 очков и занимают места в топ-4. «Ислочь» сохраняет беспроигрышную серию из 9 матчей, а «Динамо Минск» побеждает три тура подряд. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды в отличной форме, активно действуют в атаке, но имеют определeнные проблемы в обороне, что делает игру особенно интересной.

«Ислочь»

«Ислочь» демонстрирует уверенную игру с начала сезона, не проигрывая уже 9 туров подряд. В последних 5 матчах команда забила 11 голов (среднее – 2.2 за матч), при этом пропустила всего 4 (0.8 за игру). Защита укрепилась: клуб не пропускает уже три матча подряд. Главная ударная сила – Александр Шестюк с 7 голами в 13 играх, который продолжает тащить команду вперeд. Дома «Ислочь» играет стабильно и создаeт много моментов, что позволяет рассчитывать на очередной результативный матч.

«Динамо Минск»

Минчане после неудачного старта уверенно вышли на победный ритм, выиграв три последних матча. В атаке команда забивает стабильно: 8 голов за последние 5 игр (в среднем 1.6 за матч). Однако оборона оставляет вопросы – 6 пропущенных мячей (1.2 за игру). Алексей Гаврилович с 3 голами остаeтся ключевым исполнителем в атаке. Команда обязательно забивает уже три тура подряд, но также пропускает в 4 последних играх, что может стать проблемой против хорошо организованной атаки «Ислочи».

Факты о командах:

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 11 забитых и 4 пропущенных мяча.
  • Александр Шестюк – 7 голов в 13 матчах.

«Динамо Минск»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 6 пропущенных мячей.
  • Алексей Гаврилович – 3 гола в 13 матчах.

Личные встречи
16% (3)
21% (4)
63% (12)
17
Забитых мячей
32
0.89
В среднем за матч
1.68
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
2 : 2
11.05.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
28.09.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
0 : 1
12.05.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Ислочь
2 : 3
06.08.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
3 : 0
18.03.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
2 : 2
29.10.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 2
02.07.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
19.09.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
1 : 3
09.05.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
2 : 1
20.09.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
17.05.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
1 : 1
06.10.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
24.05.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
0 : 1
22.07.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 0
07.04.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
1 : 5
28.10.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.06.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
19.11.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
3 : 1
25.06.2016
Динамо Мн
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Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо Минск»

Матч двух сильных соперников, каждый из которых набрал отличную форму. «Ислочь» надeжна в защите и результативна в атаке, но «Динамо Минск» традиционно опасен и стабильно забивает. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон. Небольшое преимущество отдадим гостям за счeт опыта и высокого уровня атакующих действий.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Динамо Минск» больше 1.5 – коэффициент 2.15

6.7
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Минск»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Ислочь
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