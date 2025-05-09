10 мая на стадионе «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 33-го тура Лиги 1, где «Тулуза» примет «Ланс». Обе команды идут в середине таблицы и стремятся закончить сезон на мажорной ноте. «Тулуза» показывает нестабильные результаты, а «Ланс» после череды неудач пытается вернуться на победный путь, что обещает зрелищный поединок с борьбой за инициативу.
«Тулуза»
«Тулуза» занимает 12-е место с 38 очками. В последнем туре команда обыграла «Ренн» со счетом 2:1 и прервала безвыигрышную серию. Лидер атак – Закария Абуклал, забивший 7 мячей в 25 играх, продолжает оставаться важной фигурой. Команда забивает стабильно: по голу в среднем за матч в последних турах. Однако оборона остается проблемой: 7 пропущенных голов в 5 играх и частые ошибки в защите ставят под сомнение надежность задней линии.
«Ланс»
«Ланс» идет на 8-й позиции с 48 очками. Последний матч против «Лиона» завершился победой 2:1, что дало команде важный импульс. Лучший бомбардир Мбала Нзола забил 6 мячей в 23 встречах. При этом команда пропускает в 4 последних турах, что подтверждает спад в оборонительных действиях. В атаке «Ланс» демонстрирует умеренные показатели – 6 голов за последние 5 матчей.
Факты о командах:
«Тулуза»
- Забивает в 4 из 5 последних матчей.
- Пропускает в 7 из 9 последних игр.
- В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).
- В среднем 1.40 пропущенных за игру.
«Ланс»
- Победа в последнем туре после поражения от «Осер».
- Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Тулузы».
- Пропускает в 4 последних играх.
- В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей).
- В среднем 1.60 пропущенных за игру.
Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»
Обе команды демонстрируют атакующий стиль с периодическими ошибками в обороне. «Тулуза» на своем поле старается играть активнее и стабильно забивает, а «Ланс» не отличается надежной защитой, но стабильно отвечает голами. Ожидается матч с обменом голами и упорной борьбой до финального свистка.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Тулуза» больше 0.5 – коэффициент 1.40