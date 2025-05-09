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Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Ланс»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:12
Тулуза - Ланс
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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6.0
Точный счет 1:1
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10 мая на стадионе «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 33-го тура Лиги 1, где «Тулуза» примет «Ланс». Обе команды идут в середине таблицы и стремятся закончить сезон на мажорной ноте. «Тулуза» показывает нестабильные результаты, а «Ланс» после череды неудач пытается вернуться на победный путь, что обещает зрелищный поединок с борьбой за инициативу.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает 12-е место с 38 очками. В последнем туре команда обыграла «Ренн» со счетом 2:1 и прервала безвыигрышную серию. Лидер атак – Закария Абуклал, забивший 7 мячей в 25 играх, продолжает оставаться важной фигурой. Команда забивает стабильно: по голу в среднем за матч в последних турах. Однако оборона остается проблемой: 7 пропущенных голов в 5 играх и частые ошибки в защите ставят под сомнение надежность задней линии.

«Ланс»

«Ланс» идет на 8-й позиции с 48 очками. Последний матч против «Лиона» завершился победой 2:1, что дало команде важный импульс. Лучший бомбардир Мбала Нзола забил 6 мячей в 23 встречах. При этом команда пропускает в 4 последних турах, что подтверждает спад в оборонительных действиях. В атаке «Ланс» демонстрирует умеренные показатели – 6 голов за последние 5 матчей.

Факты о командах:

«Тулуза»

  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр.
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).
  • В среднем 1.40 пропущенных за игру.

«Ланс»

  • Победа в последнем туре после поражения от «Осер».
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Тулузы».
  • Пропускает в 4 последних играх.
  • В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей).
  • В среднем 1.60 пропущенных за игру.

Личные встречи
29% (4)
29% (4)
43% (6)
10
Забитых мячей
15
0.71
В среднем за матч
1.07
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
1 : 1
10.05.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
0 : 1
05.01.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 1
24.09.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
0 : 1
02.05.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
3 : 0
28.10.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
1 : 0
14.03.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 2
24.10.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
12.03.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 1
30.10.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1 : 0
27.02.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
0 : 2
25.10.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
1 : 1
01.03.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 1
22.09.2007
Ланс
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Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль с периодическими ошибками в обороне. «Тулуза» на своем поле старается играть активнее и стабильно забивает, а «Ланс» не отличается надежной защитой, но стабильно отвечает голами. Ожидается матч с обменом голами и упорной борьбой до финального свистка.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Тулуза» больше 0.5 – коэффициент 1.40

6.0
Точный счет 1:1
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ланс Тулуза
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