10 мая на стадионе «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 33-го тура Лиги 1, где «Тулуза» примет «Ланс». Обе команды идут в середине таблицы и стремятся закончить сезон на мажорной ноте. «Тулуза» показывает нестабильные результаты, а «Ланс» после череды неудач пытается вернуться на победный путь, что обещает зрелищный поединок с борьбой за инициативу.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает 12-е место с 38 очками. В последнем туре команда обыграла «Ренн» со счетом 2:1 и прервала безвыигрышную серию. Лидер атак – Закария Абуклал, забивший 7 мячей в 25 играх, продолжает оставаться важной фигурой. Команда забивает стабильно: по голу в среднем за матч в последних турах. Однако оборона остается проблемой: 7 пропущенных голов в 5 играх и частые ошибки в защите ставят под сомнение надежность задней линии.

«Ланс»

«Ланс» идет на 8-й позиции с 48 очками. Последний матч против «Лиона» завершился победой 2:1, что дало команде важный импульс. Лучший бомбардир Мбала Нзола забил 6 мячей в 23 встречах. При этом команда пропускает в 4 последних турах, что подтверждает спад в оборонительных действиях. В атаке «Ланс» демонстрирует умеренные показатели – 6 голов за последние 5 матчей.

Факты о командах:

«Тулуза»

Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Пропускает в 7 из 9 последних игр.

В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).

В среднем 1.40 пропущенных за игру.

«Ланс»

Победа в последнем туре после поражения от «Осер».

Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Тулузы».

Пропускает в 4 последних играх.

В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей).

В среднем 1.60 пропущенных за игру.

Личные встречи 29% (4) 29% (4) 43% (6) 10 Забитых мячей 15 0.71 В среднем за матч 1.07 2:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 33 тур Тулуза 1 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 16 тур Ланс 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 19 тур Тулуза 0 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 6 тур Ланс 2 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 33 тур Тулуза 0 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 13 тур Ланс 3 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 29 тур Ланс 1 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 11 тур Тулуза 0 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 27 тур Ланс 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 11 тур Тулуза 1 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 26 тур Тулуза 1 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 10 тур Ланс 0 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 27 тур Ланс 1 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 9 тур Тулуза 1 : 1 Ланс

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль с периодическими ошибками в обороне. «Тулуза» на своем поле старается играть активнее и стабильно забивает, а «Ланс» не отличается надежной защитой, но стабильно отвечает голами. Ожидается матч с обменом голами и упорной борьбой до финального свистка.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: