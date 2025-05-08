9 мая на «Центральном стадионе» состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Динамо Киев». Обе команды проводят сильный сезон: «Полесье» держится в пятeрке лучших, а «Динамо Киев» уверенно лидирует в чемпионате и продолжает впечатлять стабильными результатами. Для хозяев эта встреча станет серьeзным испытанием, ведь гости демонстрируют лучшую атаку турнира и длительную беспроигрышную серию.

«Полесье»

«Полесье» занимает 5-е место с 43 очками после 27 туров. Команда не может выиграть в трeх последних матчах чемпионата, но при этом стабильно забивает: голы были в 8 последних встречах. В последних 5 играх команда забила 5 мячей (в среднем 1.0 за игру) и пропустила столько же (1.0 за игру). Лучший бомбардир – Алексей Гуцуляк, на счету которого 12 голов в сезоне. Несмотря на хорошие атакующие показатели, «Полесье» не может похвастаться надeжной обороной и допускает ошибки, что особенно опасно в игре против лидера турнира.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» занимает 1-е место с 67 очками и продолжает уверенно идти к чемпионству. Команда не проигрывает в 14 последних матчах Премьер-лиги и забивает в каждом из последних 12. В последних 5 матчах «Динамо» забило 15 мячей (3.0 за игру) и пропустило всего 3 (0.6 за игру). Лидером атаки является Владислав Ванат с 19 голами за сезон. Киевляне обладают мощным атакующим арсеналом и надeжной обороной, что делает их безусловным фаворитом предстоящего поединка.

Факты о командах

«Полесье»

43 очка после 27 туров, 5-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.0 гола за матч.

Не может выиграть в 3 последних матчах.

Алексей Гуцуляк – 12 голов в сезоне.

«Динамо Киев»

67 очков после 27 туров, 1-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 3.0 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола за матч.

Не проигрывает в 14 последних матчах.

Владислав Ванат – 19 голов в сезоне.

Личные встречи 25% (1) 0% (0) 75% (3) 5 Забитых мячей 5 1.25 В среднем за матч 1.25 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Украина. Премьер-лига, 27 тур Полесье 1 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 12 тур Александрия 1 : 0 Полесье Украина. Премьер-лига, 20 тур Полесье 1 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 5 тур Александрия 0 : 3 Полесье

Прогноз на матч «Полесье» – «Динамо Киев»

Форма и статистика команд показывают явное преимущество «Динамо Киев». Команда лидирует по всем ключевым показателям и стабильно демонстрирует высокий уровень игры как в атаке, так и в защите. «Полесье», несмотря на неплохую форму в атаке, испытывает трудности с сильными соперниками и не отличается надeжной обороной. Прогнозируется уверенная победа гостей с возможным голом хозяев, учитывая их стабильность в реализации моментов на своeм поле.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки