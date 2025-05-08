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Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Динамо Киев»: Премьер-лига, 9 мая 2025

08 мая 2025 10:00
Полесье - Александрия
04 мая 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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9.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Динамо Киев»
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9 мая на «Центральном стадионе» состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Динамо Киев». Обе команды проводят сильный сезон: «Полесье» держится в пятeрке лучших, а «Динамо Киев» уверенно лидирует в чемпионате и продолжает впечатлять стабильными результатами. Для хозяев эта встреча станет серьeзным испытанием, ведь гости демонстрируют лучшую атаку турнира и длительную беспроигрышную серию.

«Полесье»

«Полесье» занимает 5-е место с 43 очками после 27 туров. Команда не может выиграть в трeх последних матчах чемпионата, но при этом стабильно забивает: голы были в 8 последних встречах. В последних 5 играх команда забила 5 мячей (в среднем 1.0 за игру) и пропустила столько же (1.0 за игру). Лучший бомбардир – Алексей Гуцуляк, на счету которого 12 голов в сезоне. Несмотря на хорошие атакующие показатели, «Полесье» не может похвастаться надeжной обороной и допускает ошибки, что особенно опасно в игре против лидера турнира.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» занимает 1-е место с 67 очками и продолжает уверенно идти к чемпионству. Команда не проигрывает в 14 последних матчах Премьер-лиги и забивает в каждом из последних 12. В последних 5 матчах «Динамо» забило 15 мячей (3.0 за игру) и пропустило всего 3 (0.6 за игру). Лидером атаки является Владислав Ванат с 19 голами за сезон. Киевляне обладают мощным атакующим арсеналом и надeжной обороной, что делает их безусловным фаворитом предстоящего поединка.

Факты о командах

«Полесье»

  • 43 очка после 27 туров, 5-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.0 гола за матч.
  • Не может выиграть в 3 последних матчах.
  • Алексей Гуцуляк – 12 голов в сезоне.

«Динамо Киев»

  • 67 очков после 27 туров, 1-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.0 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола за матч.
  • Не проигрывает в 14 последних матчах.
  • Владислав Ванат – 19 голов в сезоне.

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
5
Забитых мячей
5
1.25
В среднем за матч
1.25
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
1 : 2
04.05.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
1 : 0
03.11.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полесье
1 : 2
09.03.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
0 : 3
26.08.2023
Полесье

Прогноз на матч «Полесье» – «Динамо Киев»

Форма и статистика команд показывают явное преимущество «Динамо Киев». Команда лидирует по всем ключевым показателям и стабильно демонстрирует высокий уровень игры как в атаке, так и в защите. «Полесье», несмотря на неплохую форму в атаке, испытывает трудности с сильными соперниками и не отличается надeжной обороной. Прогнозируется уверенная победа гостей с возможным голом хозяев, учитывая их стабильность в реализации моментов на своeм поле.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Динамо Киев» – коэффициент 9.00
  • Победа «Динамо Киев» с форой (-1) – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 2.0 – коэффициент 2.15

9.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Динамо Киев»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига
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