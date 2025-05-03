4 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Претендующий на очередной титул «Зенит» примет в Питере «Пари НН».
«Зенит»
Питерцы продолжают рубиться за очередной чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака преследуют лидирующий «Краснодар», отставая от «быков» на 4 очка.
К игре с «Пари НН» команда с «Газпром Арены» подходит в отличном расположении духа – среди недели «Зенит» разобрался с ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» в Кубке России – 2:0. Этот успех придаст положительный импульс «сине-бело-голубым» на финальный отрезок кампании.
Последние три игры:
- Зенит – ЦСКА 2:0
- Динамо Москва – Зенит 1:1
- Зенит – Химки 1:0
«Пари НН»
Клуб из Нижнего Новгорода ведет отчаянную борьбу за выживание в элитном футбольном дивизионе России. В настоящее время «Пари НН» идет в зоне «стыков» (13-я строчка), однако стремится подняться выше – до безопасных позиций всего лишь один зачетный балл.
Последние три игры:
- Пари НН – Ахмат 1:0
- Локомотив – Пари НН 3:0
- Пари НН – Динамо Москва 1:1
Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»
Само собой разумеется, что питерцы никоим образом не могут позволить себе осечку. Да и соперник откровенно слабоват. Считаем, что «Зенит» порадует свою публику и добьется уверенной победы в матче с очень удобным оппонентом.
Прогноз: победа «Зенита» с форой -1,5, коэффициент – 1.7