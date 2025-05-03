4 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Претендующий на очередной титул «Зенит» примет в Питере «Пари НН».

«Зенит»

Питерцы продолжают рубиться за очередной чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака преследуют лидирующий «Краснодар», отставая от «быков» на 4 очка.

К игре с «Пари НН» команда с «Газпром Арены» подходит в отличном расположении духа – среди недели «Зенит» разобрался с ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» в Кубке России – 2:0. Этот успех придаст положительный импульс «сине-бело-голубым» на финальный отрезок кампании.

Последние три игры:

Зенит – ЦСКА 2:0

Динамо Москва – Зенит 1:1

Зенит – Химки 1:0

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода ведет отчаянную борьбу за выживание в элитном футбольном дивизионе России. В настоящее время «Пари НН» идет в зоне «стыков» (13-я строчка), однако стремится подняться выше – до безопасных позиций всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

Пари НН – Ахмат 1:0

Локомотив – Пари НН 3:0

Пари НН – Динамо Москва 1:1

Личные встречи 78% (7) 11% (1) 11% (1) 20 Забитых мячей 4 2.22 В среднем за матч 0.44 5:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 2 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 7 тур Пари НН 0 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 18 тур Зенит 1 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 1 тур Пари НН 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 18 тур Зенит 3 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 13 тур Пари НН 0 : 3 Зенит Кубок PARI Премьер, 1 тур Зенит 1 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 30 тур Пари НН 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит 5 : 1 Пари НН

Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

Само собой разумеется, что питерцы никоим образом не могут позволить себе осечку. Да и соперник откровенно слабоват. Считаем, что «Зенит» порадует свою публику и добьется уверенной победы в матче с очень удобным оппонентом.

Прогноз: победа «Зенита» с форой -1,5, коэффициент – 1.7