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«Зенит» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2025 с коэффициентом 1.7

03 мая 2025 12:25
Зенит - Пари НН
04 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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1.7
победа «Зенита» с форой -1,5
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4 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Претендующий на очередной титул «Зенит» примет в Питере «Пари НН».

«Зенит»

Питерцы продолжают рубиться за очередной чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака преследуют лидирующий «Краснодар», отставая от «быков» на 4 очка.

К игре с «Пари НН» команда с «Газпром Арены» подходит в отличном расположении духа – среди недели «Зенит» разобрался с ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» в Кубке России – 2:0. Этот успех придаст положительный импульс «сине-бело-голубым» на финальный отрезок кампании.

Последние три игры:

  • Зенит – ЦСКА 2:0
  • Динамо Москва – Зенит 1:1
  • Зенит – Химки 1:0

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода ведет отчаянную борьбу за выживание в элитном футбольном дивизионе России. В настоящее время «Пари НН» идет в зоне «стыков» (13-я строчка), однако стремится подняться выше – до безопасных позиций всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

  • Пари НН – Ахмат 1:0
  • Локомотив – Пари НН 3:0
  • Пари НН – Динамо Москва 1:1

Личные встречи
78% (7)
11% (1)
11% (1)
20
Забитых мячей
4
2.22
В среднем за матч
0.44
5:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
2 : 1
04.05.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Пари НН
0 : 3
31.08.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1 : 0
09.12.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Пари НН
0 : 2
22.07.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3 : 0
04.03.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
0 : 3
16.10.2022
Зенит
Кубок PARI Премьер, 1 тур
Зенит
1 : 1
21.06.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Пари НН
1 : 0
21.05.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
5 : 1
19.11.2021
Пари НН
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Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

Само собой разумеется, что питерцы никоим образом не могут позволить себе осечку. Да и соперник откровенно слабоват. Считаем, что «Зенит» порадует свою публику и добьется уверенной победы в матче с очень удобным оппонентом.

Прогноз: победа «Зенита» с форой -1,5, коэффициент – 1.7

1.7
победа «Зенита» с форой -1,5
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит
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