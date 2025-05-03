Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Ислочь»: Беларусь. Высшая лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 11:18
Гомель - Ислочь
04 мая 2025, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
7.2
Точный счет 1:2 в пользу «Ислочи»
Сделать ставку

4 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле пройдет матч 7-го тура Высшей лиги, в котором местный «Гомель» примет «Ислочь». Хозяева пытаются выбраться из серии без побед, в то время как гости продолжают борьбу в верхней части таблицы. «Ислочь» показывает лучший результат по забитым мячам в чемпионате, тогда как «Гомель» полагается на дисциплинированную игру дома. Матч обещает быть напряженным, учитывая статистику последних встреч.

«Гомель»

«Гомель» проводит неудачный старт сезона: всего 5 очков в 6 турах и отсутствие побед в 4 последних матчах. Команда забивает редко – всего 1 гол в последних 5 играх, зато демонстрирует достаточно надежную оборону: 4 пропущенных за тот же отрезок. Лидер нападения Евгений Барсуков пока отметился лишь одним точным ударом. На домашнем стадионе «Гомель» традиционно играет увереннее и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома. Однако слабая реализация моментов мешает набирать больше очков.

«Ислочь»

«Ислочь» демонстрирует впечатляющую форму, занимая 4-е место с 12 очками после 6 туров. Команда – самая результативная в лиге с 14 забитыми мячами. Лидер атаки Александр Шестюк набрал отличную форму, забив 7 голов в 12 матчах. «Ислочь» не проигрывает в 8 матчах подряд и забивает в каждом из них. Средняя результативность – 2.40 гола за игру. Оборона действует стабильно, в последних 5 играх пропущено 4 мяча. Команда уверенно чувствует себя в атаке даже в гостях, что делает их фаворитами встречи.

Факты о командах:

«Гомель»

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
33% (5)
27% (4)
40% (6)
15
Забитых мячей
17
1
В среднем за матч
1.13
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
0 : 0
04.05.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гомель
0 : 0
03.11.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Ислочь
1 : 0
14.06.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Гомель
0 : 2
10.11.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Ислочь
3 : 1
24.06.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Гомель
3 : 1
24.10.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Ислочь
1 : 1
25.06.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
1 : 2
07.11.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Гомель
2 : 0
19.06.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 2
31.08.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 1
27.04.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
0 : 1
01.09.2018
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Гомель
1 : 2
27.04.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Гомель
0 : 1
18.08.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 1
23.04.2017
Гомель
Показать все

Прогноз на матч «Гомель» – «Ислочь»

«Гомель» традиционно силен дома, однако атакующая мощь «Ислочи» вряд ли позволит хозяевам рассчитывать на сухой матч. Учитывая стабильность «Ислочи» в атаке и проблемы «Гомеля» с результативностью, гости выглядят фаворитами. При этом «Гомель» способен забить хотя бы один гол благодаря игре на своем поле.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Ислочи».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Ислочи» – коэффициент 7.20
  • Победа «Ислочи» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

7.2
Точный счет 1:2 в пользу «Ислочи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Ислочь Гомель
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 