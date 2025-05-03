4 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле пройдет матч 7-го тура Высшей лиги, в котором местный «Гомель» примет «Ислочь». Хозяева пытаются выбраться из серии без побед, в то время как гости продолжают борьбу в верхней части таблицы. «Ислочь» показывает лучший результат по забитым мячам в чемпионате, тогда как «Гомель» полагается на дисциплинированную игру дома. Матч обещает быть напряженным, учитывая статистику последних встреч.

«Гомель»

«Гомель» проводит неудачный старт сезона: всего 5 очков в 6 турах и отсутствие побед в 4 последних матчах. Команда забивает редко – всего 1 гол в последних 5 играх, зато демонстрирует достаточно надежную оборону: 4 пропущенных за тот же отрезок. Лидер нападения Евгений Барсуков пока отметился лишь одним точным ударом. На домашнем стадионе «Гомель» традиционно играет увереннее и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома. Однако слабая реализация моментов мешает набирать больше очков.

«Ислочь»

«Ислочь» демонстрирует впечатляющую форму, занимая 4-е место с 12 очками после 6 туров. Команда – самая результативная в лиге с 14 забитыми мячами. Лидер атаки Александр Шестюк набрал отличную форму, забив 7 голов в 12 матчах. «Ислочь» не проигрывает в 8 матчах подряд и забивает в каждом из них. Средняя результативность – 2.40 гола за игру. Оборона действует стабильно, в последних 5 играх пропущено 4 мяча. Команда уверенно чувствует себя в атаке даже в гостях, что делает их фаворитами встречи.

Факты о командах:

«Гомель»

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

«Ислочь»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 33% (5) 27% (4) 40% (6) 15 Забитых мячей 17 1 В среднем за матч 1.13 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 7 тур Гомель 0 : 0 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 27 тур Гомель 0 : 0 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 12 тур Ислочь 1 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Гомель 0 : 2 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Ислочь 3 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Гомель 3 : 1 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Ислочь 1 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Ислочь 1 : 2 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Гомель 2 : 0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Гомель 2 : 2 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Ислочь 3 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Ислочь 0 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Гомель 1 : 2 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 19 тур Гомель 0 : 1 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 4 тур Ислочь 0 : 1 Гомель

Прогноз на матч «Гомель» – «Ислочь»

«Гомель» традиционно силен дома, однако атакующая мощь «Ислочи» вряд ли позволит хозяевам рассчитывать на сухой матч. Учитывая стабильность «Ислочи» в атаке и проблемы «Гомеля» с результативностью, гости выглядят фаворитами. При этом «Гомель» способен забить хотя бы один гол благодаря игре на своем поле.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Ислочи».

Рекомендованные ставки: