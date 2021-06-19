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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Ислочь
Гомель - Ислочь: обзор матча 19 июня 2021
Гомель
19.06.2021, суббота, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ислочь
13'
А. Соловей
45'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Ислочь
Замена
Е. Иваненко
️️️️
А. Батищев
90'
+5
Красная карточка
О. Ковалев
90'
+1
Замена
Д. Гомза
️️️️
А. Соловей
84'
72'
Замена
А. Ковалев
️️️️
F. Godwin Mbeke
65'
Замена
В. Пигас
️️️️
А. Гуренко
62'
Желтая карточка
А. Гуренко
Замена
Н. Некрасов
️️️️
A. Vaskov
61'
48'
Желтая карточка
D. Komarovsky
46'
Замена
А. Шалашников
️️️️
Д. Зинович
46'
Замена
Д. Юсов
️️️️
В. Морозов
46'
Замена
B. Pankratov
️️️️
В. Василючек
ГОЛ! 2:0!
А. Васильев
45'
44'
Желтая карточка
О. Патоцкий
ГОЛ! 1:0!
А. Соловей
Пас отдал
А. Батищев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
56
Руслан Юденков
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
27
Александр Васильев
ЦП
0
A. Vaskov
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Ислочь
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Гомель
22
Евгений Иваненко
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
4-1-1-1-3
87
Ковалев
56
Юденков
16
Заяц
12
Иванов
27
Чикида
9
Батищев
27
Васильев
30
Побудей
11
Левицкий
31
Соловей
0
3-1-2-2-3
3
Глущенков
3
Зинович
25
Дибанго
10
Лисакович
11
Лисакович
91
Патоцкий
11
Гуренко
7
Козыренко
9
Морозов
16
Василючек
0
0
18
Некрасов
18
Некрасов
0
31
Соловей
27
Гомза
27
Гомза
31
Соловей
9
Батищев
22
Иваненко
22
Иваненко
9
Батищев
11
Гуренко
32
Пигас
32
Пигас
11
Гуренко
3
Зинович
50
Шалашников
50
Шалашников
3
Зинович
0
17
Ковалев
17
Ковалев
0
16
Василючек
30
30
16
Василючек
9
Морозов
28
Юсов
28
Юсов
9
Морозов
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ЦП
Остались в запасе
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Гомель - Ислочь
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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