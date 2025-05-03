4 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 35-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева надеются продлить серию без поражений и закрепиться в верхней половине таблицы, в то время как «Юнайтед» пытается прервать затянувшийся кризис, ухудшивший их позиции. Обе команды настроены на результат, но находятся на разных этапах формы, что обещает напряжeнную и открыту игру.

«Брентфорд»

«Брентфорд» идeт 11-м в таблице с 49 очками и проводит уверенный отрезок, не проигрывая в четырeх матчах подряд. Лидер нападения Бриан Мбемо забил 18 голов в 38 матчах и остаeтся ключевой фигурой атаки. В последних пяти встречах команда забила 8 мячей и пропустила 5, демонстрируя хорошее соотношение атаки и защиты. Победа над «Ноттингем Форест» (2:0) в прошлом туре показала, что «Брентфорд» способен сохранять концентрацию и реализовывать моменты даже на выезде. На домашней арене команда проиграла лишь раз за последние шесть матчей, укрепив репутацию крепкого середняка.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» переживает непростой период: команда не побеждает в пяти турах Премьер-лиги, набрав всего 39 очков и расположившись на 14-м месте. Бруну Фернандеш остаeтся лидером по результативности с 19 голами в 52 матчах. «Юнайтед» забил 10 голов в последних пяти играх, но столько же и пропустил, демонстрируя уязвимость в обороне. В последней встрече команда сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1), а до этого уступила «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу». Несмотря на уверенную победу над «Атлетиком» в Лиге Европы (3:0), в чемпионате стабильность по-прежнему отсутствует.

Факты о командах:

«Брентфорд»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).

«Манчестер Юнайтед»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

В среднем 2.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).

Личные встречи 25% (2) 13% (1) 63% (5) 12 Забитых мячей 15 1.5 В среднем за матч 1.88 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 35 тур Брентфорд 4 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 8 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 30 тур Брентфорд 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 8 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 25 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 2 тур Брентфорд 4 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 35 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 17 тур Брентфорд 1 : 3 Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»

«Брентфорд» подходит к игре в лучшем тонусе и показывает организованный футбол с акцентом на результат. «Манчестер Юнайтед», несмотря на успехи в Европе, нестабилен в Премьер-лиге, особенно в защите. С учeтом хорошей формы хозяев и атакующего потенциала гостей, ожидается результативный матч с шансами обеих команд на гол. Однако домашнее преимущество и форма «Брентфорда» позволяют предположить их минимальный перевес.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брентфорда».

Рекомендованные ставки: