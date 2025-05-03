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Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»: Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:17
Брентфорд - Манчестер Юнайтед
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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10.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Брентфорда»
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4 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 35-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева надеются продлить серию без поражений и закрепиться в верхней половине таблицы, в то время как «Юнайтед» пытается прервать затянувшийся кризис, ухудшивший их позиции. Обе команды настроены на результат, но находятся на разных этапах формы, что обещает напряжeнную и открыту игру.

«Брентфорд»

«Брентфорд» идeт 11-м в таблице с 49 очками и проводит уверенный отрезок, не проигрывая в четырeх матчах подряд. Лидер нападения Бриан Мбемо забил 18 голов в 38 матчах и остаeтся ключевой фигурой атаки. В последних пяти встречах команда забила 8 мячей и пропустила 5, демонстрируя хорошее соотношение атаки и защиты. Победа над «Ноттингем Форест» (2:0) в прошлом туре показала, что «Брентфорд» способен сохранять концентрацию и реализовывать моменты даже на выезде. На домашней арене команда проиграла лишь раз за последние шесть матчей, укрепив репутацию крепкого середняка.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» переживает непростой период: команда не побеждает в пяти турах Премьер-лиги, набрав всего 39 очков и расположившись на 14-м месте. Бруну Фернандеш остаeтся лидером по результативности с 19 голами в 52 матчах. «Юнайтед» забил 10 голов в последних пяти играх, но столько же и пропустил, демонстрируя уязвимость в обороне. В последней встрече команда сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1), а до этого уступила «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу». Несмотря на уверенную победу над «Атлетиком» в Лиге Европы (3:0), в чемпионате стабильность по-прежнему отсутствует.

Факты о командах:

«Брентфорд»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).

«Манчестер Юнайтед»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 2.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).

Личные встречи
25% (2)
13% (1)
63% (5)
12
Забитых мячей
15
1.5
В среднем за матч
1.88
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брентфорд
4 : 3
04.05.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
19.10.2024
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Англия. Премьер-лига, 30 тур
Брентфорд
1 : 1
30.03.2024
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
07.10.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
05.04.2023
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Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брентфорд
4 : 0
13.08.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
02.05.2022
Брентфорд
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1 : 3
19.01.2022
Манчестер Юнайтед
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Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»

«Брентфорд» подходит к игре в лучшем тонусе и показывает организованный футбол с акцентом на результат. «Манчестер Юнайтед», несмотря на успехи в Европе, нестабилен в Премьер-лиге, особенно в защите. С учeтом хорошей формы хозяев и атакующего потенциала гостей, ожидается результативный матч с шансами обеих команд на гол. Однако домашнее преимущество и форма «Брентфорда» позволяют предположить их минимальный перевес.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брентфорда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 10.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.40

10.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Брентфорда»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брентфорд
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