4 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 35-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева надеются продлить серию без поражений и закрепиться в верхней половине таблицы, в то время как «Юнайтед» пытается прервать затянувшийся кризис, ухудшивший их позиции. Обе команды настроены на результат, но находятся на разных этапах формы, что обещает напряжeнную и открыту игру.
«Брентфорд»
«Брентфорд» идeт 11-м в таблице с 49 очками и проводит уверенный отрезок, не проигрывая в четырeх матчах подряд. Лидер нападения Бриан Мбемо забил 18 голов в 38 матчах и остаeтся ключевой фигурой атаки. В последних пяти встречах команда забила 8 мячей и пропустила 5, демонстрируя хорошее соотношение атаки и защиты. Победа над «Ноттингем Форест» (2:0) в прошлом туре показала, что «Брентфорд» способен сохранять концентрацию и реализовывать моменты даже на выезде. На домашней арене команда проиграла лишь раз за последние шесть матчей, укрепив репутацию крепкого середняка.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» переживает непростой период: команда не побеждает в пяти турах Премьер-лиги, набрав всего 39 очков и расположившись на 14-м месте. Бруну Фернандеш остаeтся лидером по результативности с 19 голами в 52 матчах. «Юнайтед» забил 10 голов в последних пяти играх, но столько же и пропустил, демонстрируя уязвимость в обороне. В последней встрече команда сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1), а до этого уступила «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу». Несмотря на уверенную победу над «Атлетиком» в Лиге Европы (3:0), в чемпионате стабильность по-прежнему отсутствует.
Факты о командах:
«Брентфорд»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
- В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).
«Манчестер Юнайтед»
- Не выигрывает в 5 последних матчах.
- В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
- В среднем 2.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»
«Брентфорд» подходит к игре в лучшем тонусе и показывает организованный футбол с акцентом на результат. «Манчестер Юнайтед», несмотря на успехи в Европе, нестабилен в Премьер-лиге, особенно в защите. С учeтом хорошей формы хозяев и атакующего потенциала гостей, ожидается результативный матч с шансами обеих команд на гол. Однако домашнее преимущество и форма «Брентфорда» позволяют предположить их минимальный перевес.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брентфорда».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 10.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.40