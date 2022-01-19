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Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Брентфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 января 2022
Брентфорд
19.01.2022, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
85'
А. Тони
55'
Э. Эланга
62'
М. Гринвуд
77'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:3!
А. Тони
Пас отдал
К. Нергор
85'
84'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
71'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
К. Роналду
71'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Гринвуд
Замена
Й. Висса
️️️️
М. Йенсен
67'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
64'
Замена
Р. Генри
️️️️
С. Каньос
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
Б. Фернандеш
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эланга
Пас отдал
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
7
Серхи Каньос
ЛП
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
2
Мадс Расмуссен
ПП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Энтони Эланга
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лоссль
22
Серенсен
18
Янссон
2
Пайннок
27
Янельт
7
Каньос
23
Нергор
8
Йенсен
2
Расмуссен
19
Мбемо
17
Тони
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
19
Варан
13
Теллес
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
7
Роналду
19
Эланга
7
Каньос
3
Генри
3
Генри
7
Каньос
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
8
Йенсен
9
Висса
9
Висса
8
Йенсен
7
Роналду
5
Магуайр
5
Магуайр
7
Роналду
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гриффин Парк
Где смотреть матч:
Okko
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