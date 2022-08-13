Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Брентфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 августа 2022
Брентфорд
13.08.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
10'
Д. Да Силва
18'
М. Йенсен
30'
Б. Ми
35'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Б. Фернандеш
89'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
88'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
К. Эриксен
82'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Замена
М. Серенсен
️️️️
А. Хики
80'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
80'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
74'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
73'
Замена
В. Янельт
️️️️
Д. Да Силва
62'
60'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Санчо
48'
Замена
Р. Варан
️️️️
Л. Мартинес
46'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
46'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
ГОЛ! 4:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
А. Тони
35'
ГОЛ! 3:0!
Б. Ми
Пас отдал
А. Тони
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Йенсен
18'
16'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Силва
Пас отдал
М. Йенсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
3-2-3-1-1
1
Райя
2
Хики
18
Янссон
15
Ми
3
Генри
2
Расмуссен
23
Нергор
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
17
Тони
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
7
Фред
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
24
Эриксен
2
Хики
22
Серенсен
22
Серенсен
2
Хики
10
Да Силва
27
Янельт
27
Янельт
10
Да Силва
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
6
Мартинес
19
Варан
19
Варан
6
Мартинес
24
Эриксен
6
ван де Бек
6
ван де Бек
24
Эриксен
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
19
Санчо
19
Эланга
19
Эланга
19
Санчо
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
1
Томас Стракоша
ВР
7
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
22
Том Хитон
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
7
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+