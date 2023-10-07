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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Манчестер Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 07 октября 2023
Манчестер Юнайтед
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
90+3'
С. Мактоминей
90+7'
С. Мактоминей
26'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брентфорд
ГОЛ! 2:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
Г. Магуайр
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
С. Мактоминей
90'
+3
Замена
С. Мактоминей
️️️️
С. Амрабат
87'
84'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Йенсен
81'
Желтая карточка
Н. Мопе
Замена
А. Марсьяль
️️️️
В. Линделеф
71'
70'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
70'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
67'
Желтая карточка
В. Янельт
65'
Желтая карточка
Н. Коллинс
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
63'
Замена
Антони
️️️️
М. Маунт
63'
48'
Желтая карточка
К. Нергор
Замена
К. Эриксен
️️️️
Каземиро
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Йенсен
Пас отдал
Й. Висса
10'
Желтая карточка
А. Хики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Брентфорд
31
Эльери Балькомб
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
29
Линделеф
15
Магуайр
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
4
Амрабат
9
Рэшфорд
7
Маунт
8
Фернандеш
19
Хойлунд
3-3-2-2
1
Стракоша
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
2
Расмуссен
27
Янельт
2
Хики
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
4
Амрабат
8
Мактоминей
8
Мактоминей
4
Амрабат
5
Каземиро
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Каземиро
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Антони
7
Антони
7
Маунт
29
Линделеф
9
Марсьяль
9
Марсьяль
29
Линделеф
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
7
Годдос
7
Годдос
8
Йенсен
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
31
Эльери Балькомб
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
31
Эльери Балькомб
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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