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Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Манчестер Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 05 апреля 2023
Манчестер Юнайтед
05.04.2023, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
27'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Замена
В. Линделеф
️️️️
Антони
86'
75'
Замена
А. Хики
️️️️
М. Расмуссен
75'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Нергор
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Санчо
71'
Замена
Фред
️️️️
М. Забитцер
71'
62'
Замена
К. Шаде
️️️️
Б. Мбемо
62'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Дамсгор
62'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
61'
Желтая карточка
М. Дамсгор
Желтая карточка
Б. Фернандеш
59'
50'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
С. Мактоминей
42'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
М. Забитцер
27'
Желтая карточка
Л. Шоу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
8
Мактоминей
20
Забитцер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Антони
3-2-2-2-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
15
Ми
2
Расмуссен
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Дамсгор
17
Тони
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
7
Антони
29
Линделеф
29
Линделеф
7
Антони
20
Забитцер
7
Фред
7
Фред
20
Забитцер
19
Санчо
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Санчо
2
Расмуссен
2
Хики
2
Хики
2
Расмуссен
24
Дамсгор
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Дамсгор
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
9
Висса
23
Нергор
19
Мбемо
7
Шаде
7
Шаде
19
Мбемо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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