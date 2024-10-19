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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Манчестер Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 19 октября 2024
Манчестер Юнайтед
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
47'
А. Гарначо
62'
Р. Хойлунд
45+5'
Э. Пайннок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
А. Гарначо
90'
+1
Замена
В. Линделеф
️️️️
Д. Эванс
89'
Замена
М. Угарте
️️️️
Каземиро
88'
87'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. ван ден Берг
75'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
74'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Шаде
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
74'
73'
Желтая карточка
К. Айер
66'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Льюис-Поттер
ГОЛ! 2:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Б. Фернандеш
62'
55'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
Д. Далот
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Гарначо
Пас отдал
М. Рэшфорд
47'
Желтая карточка
Д. Эванс
45'
+6
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
М. Дамсгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
4-1-3-2
24
Онана
4
де Лигт
35
Эванс
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
35
Эванс
3
Линделеф
3
Линделеф
35
Эванс
17
Гарначо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
17
Гарначо
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
2
Расмуссен
4
ван ден Берг
7
Шаде
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Шаде
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
9
Висса
9
Висса
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Алтай Баиндыр
ВР
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
3
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
4
5
Офсайды
1
3
Количество передач
491
480
Сейвы
1
9
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.98
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Олд Траффорд
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