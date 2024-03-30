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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Брентфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 марта 2024
Брентфорд
30.03.2024, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+9'
К. Айер
90+6'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+12
90'
+12
Желтая карточка
С. Мактоминей
ГОЛ! 1:1!
К. Айер
Пас отдал
А. Тони
90'
+9
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
Каземиро
Замена
Н. Мопе
️️️️
М. Расмуссен
87'
Замена
С. Годдос
️️️️
К. Льюис-Поттер
87'
Желтая карточка
Занка
83'
80'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Рэшфорд
80'
Замена
Каземиро
️️️️
К. Мэйну
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Е. Ярмолюк
71'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Й. Висса
71'
69'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
В. Линделеф
59'
Замена
Антони
️️️️
А. Гарначо
46'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Варан
Желтая карточка
Й. Висса
45'
39'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Айван Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
25
Занка
20
Айер
22
Коллинс
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
9
Висса
17
Тони
4-2-3-1
24
Онана
2
Далот
19
Варан
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
23
Льюис-Поттер
7
Годдос
7
Годдос
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
9
Висса
19
Мбемо
19
Мбемо
9
Висса
2
Расмуссен
11
Мопе
11
Мопе
2
Расмуссен
29
Линделеф
6
Мартинес
6
Мартинес
29
Линделеф
19
Варан
5
Магуайр
5
Магуайр
19
Варан
37
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Маунт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
7
Антони
7
Антони
17
Гарначо
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
22
Том Хитон
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
31
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
14
4
Нарушения
7
14
Офсайды
1
2
Количество передач
377
443
Сейвы
4
4
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
24
3
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.5
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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