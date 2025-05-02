В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Черноморец». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 17:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика располагается на 12-й строчке в Первой лиге, набрав 35 очков. «Шинник» добыл 8 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 22:29.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1;

12.04.25 «Тюмень» – «Шинник» – 2:1.

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 54 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Олега Василенко добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 45:33.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;

19.04.25 «Черноморец» – СКА Хабаровск – 2:1;

13.04.25 «Черноморец» – «Ротор» – 1:1.

Личные встречи 38% (6) 25% (4) 38% (6) 14 Забитых мячей 15 0.88 В среднем за матч 0.94 3:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур Шинник 0 : 2 Черноморец Россия. Первая лига, 17 тур Черноморец 0 : 1 Шинник Россия. Первая лига, 23 тур Черноморец 1 : 0 Шинник Россия. Первая лига, 9 тур Шинник 2 : 1 Черноморец Россия. ФНЛ, 38 тур Шинник 1 : 0 Черноморец Россия. ФНЛ, 18 тур Черноморец 2 : 3 Шинник Россия. Первый дивизион, 22 тур Черноморец 1 : 1 Шинник Россия. Первый дивизион, 2 тур Шинник 0 : 1 Черноморец Россия. Премьер-лига, 30 тур Черноморец 2 : 1 Шинник Россия. Премьер-лига, 1 тур Шинник 1 : 1 Черноморец Чемпионат России, 30 тур Черноморец 1 : 1 Шинник Чемпионат России, 1 тур Шинник 1 : 0 Черноморец Чемпионат России, 19 тур Черноморец 2 : 1 Шинник Чемпионат России, 4 тур Шинник 0 : 0 Черноморец Чемпионат России, 20 тур Черноморец 1 : 0 Шинник Чемпионат России, 3 тур Шинник 1 : 0 Черноморец

Прогноз на матч «Шинник» – «Черноморец»

«Черноморец» рвется в РПЛ, поэтому мотивация у гостей выше. «Шинник» спокойной доигрывает сезон без мотиваци. Прогноз на точный счет – 0:1.