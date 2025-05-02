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«Шинник» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2025 с коэффициентом 2.07

02 мая 2025 13:11
Шинник - Черноморец
03 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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2.07
Прогноз на точный счет: победа Черноморца - 0:1
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В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Черноморец». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 17:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика располагается на 12-й строчке в Первой лиге, набрав 35 очков. «Шинник» добыл 8 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 22:29.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1;
  • 12.04.25 «Тюмень» – «Шинник» – 2:1.

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 54 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Олега Василенко добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 45:33.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;
  • 19.04.25 «Черноморец» – СКА Хабаровск – 2:1;
  • 13.04.25 «Черноморец» – «Ротор» – 1:1.

Личные встречи
38% (6)
25% (4)
38% (6)
14
Забитых мячей
15
0.88
В среднем за матч
0.94
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Шинник
0 : 2
03.05.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 17 тур
Черноморец
0 : 1
03.11.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 23 тур
Черноморец
1 : 0
18.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 9 тур
Шинник
2 : 1
09.09.2023
Черноморец
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Черноморец
1 : 1
29.07.2009
Шинник
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Шинник
0 : 1
31.03.2009
Черноморец
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
2 : 1
01.11.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Шинник
1 : 1
16.03.2003
Черноморец
Чемпионат России, 30 тур
Черноморец
1 : 1
08.11.1999
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 0
03.04.1999
Черноморец
Чемпионат России, 19 тур
Черноморец
2 : 1
01.08.1998
Шинник
Чемпионат России, 4 тур
Шинник
0 : 0
18.04.1998
Черноморец
Чемпионат России, 20 тур
Черноморец
1 : 0
30.07.1997
Шинник
Чемпионат России, 3 тур
Шинник
1 : 0
02.04.1997
Черноморец
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Прогноз на матч «Шинник» – «Черноморец»

«Черноморец» рвется в РПЛ, поэтому мотивация у гостей выше. «Шинник» спокойной доигрывает сезон без мотиваци. Прогноз на точный счет – 0:1.

2.07
Прогноз на точный счет: победа Черноморца - 0:1
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Первая лига Черноморец Шинник
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