3 мая на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Унионом» и «Вердером». Хозяева продолжают цепляться за очки в борьбе за сохранение места в середине таблицы, а гости борются за возможность финишировать в зоне еврокубков. Обе команды показывают результативный футбол и подходят к игре без поражений в нескольких последних турах.

«Унион»

«Унион» занимает 13 место с 36 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). Лидером атаки является Бенедикт Холлербах с 9 голами в 33 матчах. В последних 5 матчах команда забила 8 и пропустила 6 мячей (в среднем 1.60 и 1.20 за игру). «Унион» играет вничью в 3 последних турах, демонстрируя сбалансированный футбол. Дома команда обычно действует уверенно, создавая много моментов, но реализация оставляет желать лучшего.

«Вердер»

«Вердер» занимает 8 место с 46 очками. Последняя игра завершилась нулевой ничьeй с «Санкт-Паули». Лидером атаки остаeтся Марвин Дукш с 8 голами в 33 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила всего 1 мяч (в среднем 1.60 и 0.20 за матч). «Вердер» не проигрывает 5 матчей подряд, играя надeжно в обороне и эффективно в атаке. Команда активно использует контратаки и стандарты, что делает еe опасной даже в выездных матчах.

Факты о командах:

«Унион»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Играет вничью в 3 последних матчах.

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

«Вердер»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Не пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи 60% (6) 10% (1) 30% (3) 16 Забитых мячей 13 1.6 В среднем за матч 1.3 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 32 тур Унион 2 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 15 тур Вердер 4 : 1 Унион Германия. Бундеслига, 26 тур Унион 2 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 9 тур Вердер 2 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 34 тур Унион 1 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 17 тур Вердер 1 : 2 Унион Германия. Бундеслига, 31 тур Унион 3 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 14 тур Вердер 0 : 2 Унион Германия. Бундеслига, 21 тур Вердер 0 : 2 Унион Германия. Бундеслига, 4 тур Унион 1 : 2 Вердер

Прогноз на матч «Унион» – «Вердер»

Обе команды подходят к матчу с серией без поражений, но с разными стилями игры: «Унион» старается контролировать мяч и атаковать позиционно, а «Вердер» делает ставку на надeжную оборону и быстрые выпады. «Унион» будет активнее на своeм поле, однако «Вердер» умеет качественно защищаться и использовать свои моменты. Ожидается вязкая игра с осторожным началом и борьбой в центре поля.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: