3 мая на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Унионом» и «Вердером». Хозяева продолжают цепляться за очки в борьбе за сохранение места в середине таблицы, а гости борются за возможность финишировать в зоне еврокубков. Обе команды показывают результативный футбол и подходят к игре без поражений в нескольких последних турах.
«Унион»
«Унион» занимает 13 место с 36 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). Лидером атаки является Бенедикт Холлербах с 9 голами в 33 матчах. В последних 5 матчах команда забила 8 и пропустила 6 мячей (в среднем 1.60 и 1.20 за игру). «Унион» играет вничью в 3 последних турах, демонстрируя сбалансированный футбол. Дома команда обычно действует уверенно, создавая много моментов, но реализация оставляет желать лучшего.
«Вердер»
«Вердер» занимает 8 место с 46 очками. Последняя игра завершилась нулевой ничьeй с «Санкт-Паули». Лидером атаки остаeтся Марвин Дукш с 8 голами в 33 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила всего 1 мяч (в среднем 1.60 и 0.20 за матч). «Вердер» не проигрывает 5 матчей подряд, играя надeжно в обороне и эффективно в атаке. Команда активно использует контратаки и стандарты, что делает еe опасной даже в выездных матчах.
Факты о командах:
«Унион»
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Играет вничью в 3 последних матчах.
- Забивает в 6 из 8 последних матчей.
«Вердер»
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- Не пропускает в 4 из 5 последних матчей.
Прогноз на матч «Унион» – «Вердер»
Обе команды подходят к матчу с серией без поражений, но с разными стилями игры: «Унион» старается контролировать мяч и атаковать позиционно, а «Вердер» делает ставку на надeжную оборону и быстрые выпады. «Унион» будет активнее на своeм поле, однако «Вердер» умеет качественно защищаться и использовать свои моменты. Ожидается вязкая игра с осторожным началом и борьбой в центре поля.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Ничья – коэффициент 3.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Унион» больше 0.5 – коэффициент 1.50
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50