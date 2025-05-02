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Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Вердер»: Бундеслига, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:25
Унион - Вердер
03 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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6.5
Прогноз на точный счёт: 1:1
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3 мая на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Унионом» и «Вердером». Хозяева продолжают цепляться за очки в борьбе за сохранение места в середине таблицы, а гости борются за возможность финишировать в зоне еврокубков. Обе команды показывают результативный футбол и подходят к игре без поражений в нескольких последних турах.

«Унион»

«Унион» занимает 13 место с 36 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). Лидером атаки является Бенедикт Холлербах с 9 голами в 33 матчах. В последних 5 матчах команда забила 8 и пропустила 6 мячей (в среднем 1.60 и 1.20 за игру). «Унион» играет вничью в 3 последних турах, демонстрируя сбалансированный футбол. Дома команда обычно действует уверенно, создавая много моментов, но реализация оставляет желать лучшего.

«Вердер»

«Вердер» занимает 8 место с 46 очками. Последняя игра завершилась нулевой ничьeй с «Санкт-Паули». Лидером атаки остаeтся Марвин Дукш с 8 голами в 33 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила всего 1 мяч (в среднем 1.60 и 0.20 за матч). «Вердер» не проигрывает 5 матчей подряд, играя надeжно в обороне и эффективно в атаке. Команда активно использует контратаки и стандарты, что делает еe опасной даже в выездных матчах.

Факты о командах:

«Унион»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Играет вничью в 3 последних матчах.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

«Вердер»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Не пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи
60% (6)
10% (1)
30% (3)
16
Забитых мячей
13
1.6
В среднем за матч
1.3
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
2 : 2
03.05.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
4 : 1
21.12.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
2 : 1
16.03.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
2 : 0
28.10.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
1 : 0
27.05.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1 : 2
25.01.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 31 тур
Унион
3 : 1
24.04.2021
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 2
02.01.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 2
08.02.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
1 : 2
14.09.2019
Вердер
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Прогноз на матч «Унион» – «Вердер»

Обе команды подходят к матчу с серией без поражений, но с разными стилями игры: «Унион» старается контролировать мяч и атаковать позиционно, а «Вердер» делает ставку на надeжную оборону и быстрые выпады. «Унион» будет активнее на своeм поле, однако «Вердер» умеет качественно защищаться и использовать свои моменты. Ожидается вязкая игра с осторожным началом и борьбой в центре поля.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Унион» больше 0.5 – коэффициент 1.50
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50

6.5
Прогноз на точный счёт: 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Вердер Унион
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