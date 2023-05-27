Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Вердер
Унион - Вердер: обзор матча 27 мая 2023
Унион
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
81'
Р. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Вердер
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
89'
87'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
И. Груев
ГОЛ! 1:0!
Р. Хедира
Пас отдал
С. Михель
81'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
79'
Замена
Й. Юранович
️️️️
К. Триммель
79'
71'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
69'
Желтая карточка
И. Павленка
Замена
С. Михель
️️️️
Э. Лайдуни
63'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Я. Хаберер
63'
61'
Замена
Э. Юнг
️️️️
Л. Бьюкэнан
50'
Желтая карточка
М. Филипп
Желтая карточка
Э. Лайдуни
45'
+4
24'
Замена
М. Филипп
️️️️
Н. Шмидт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Милош Пантович
АП
9
Джордан
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
28
Триммель
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
4-1-1-2-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Штарк
32
Фридль
3
Бьюкэнан
4
Груев
31
Шмидт
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
19
Хаберер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
19
Хаберер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
93
Лайдуни
11
Михель
11
Михель
93
Лайдуни
3
Бьюкэнан
5
Юнг
5
Юнг
3
Бьюкэнан
4
Груев
18
Динкчи
18
Динкчи
4
Груев
31
Шмидт
26
Филипп
26
Филипп
31
Шмидт
Остались в запасе
Унион
Вердер
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Унион - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Вердер
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+