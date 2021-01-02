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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Унион
Вердер - Унион: обзор матча 02 января 2021
Вердер
02.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Унион
12'
Ш. Бекер
28'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Унион
88'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Ш. Бекер
83'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Т. Авонийи
Замена
М. Велькович
️️️️
О. Топрак
82'
76'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Г. Премель
Замена
Т. Чон
️️️️
Л. Аугустинссон
76'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Р. Шмид
76'
68'
Желтая карточка
Ш. Бекер
Желтая карточка
Д. Зелке
53'
50'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
Л. Биттенкурт
46'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Осако
46'
44'
Желтая карточка
Г. Премель
Желтая карточка
К. Гросс
33'
28'
ГОЛ! 0:2!
Т. Авонийи
Пас отдал
Р. Андрих
25'
Желтая карточка
Р. Андрих
12'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бекер
Пас отдал
Т. Авонийи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
21
Топрак
32
Фридль
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Эггештайн
10
Шмид
32
Биттенкурт
9
Сарджент
10
Осако
3-2-2-1-2
16
Люте
19
Хюбнер
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
3
Ленц
8
Андрих
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
7
Ингвартсен
32
Биттенкурт
8
Мбом
8
Мбом
32
Биттенкурт
6
Аугустинссон
19
Чон
19
Чон
6
Аугустинссон
21
Топрак
13
Велькович
13
Велькович
21
Топрак
10
Шмид
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
10
Шмид
10
Осако
9
Зелке
9
Зелке
10
Осако
21
Премель
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Премель
14
Авонийи
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
14
Авонийи
23
Бекер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
23
Бекер
Остались в запасе
Вердер
Унион
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Унион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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