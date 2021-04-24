Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Вердер
Унион - Вердер: обзор матча 24 апреля 2021
Унион
24.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
50'
Й. Похьянпало
53'
Й. Похьянпало
67'
Й. Похьянпало
82'
Т. Гебре Селасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Вердер
Замена
К. Триммель
️️️️
Ю. Рюэрсон
90'
+1
88'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Д. Сарджент
82'
ГОЛ! 3:1!
Т. Гебре Селасси
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
78'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Й. Похьянпало
72'
Замена
Г. Премель
️️️️
М. Ингвартсен
72'
ГОЛ! 3:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
П. Муса
67'
64'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
К. Мевальд
63'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 2:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
П. Муса
53'
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
50'
Замена
П. Муса
️️️️
М. Крузе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-2-3
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
4
Шлоттербек
3
Ленц
26
Рюэрсон
4
Гентнер
8
Андрих
20
Похьянпало
10
Крузе
7
Ингвартсен
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
32
Фридль
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
9
Сарджент
10
Фуллкруг
26
Рюэрсон
28
Триммель
28
Триммель
26
Рюэрсон
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
7
Ингвартсен
21
Премель
21
Премель
7
Ингвартсен
20
Похьянпало
36
Тойхерт
36
Тойхерт
20
Похьянпало
10
Крузе
9
Муса
9
Муса
10
Крузе
8
Мевальд
44
Баргфреде
44
Баргфреде
8
Мевальд
10
Фуллкруг
9
Зелке
9
Зелке
10
Фуллкруг
9
Сарджент
10
Осако
10
Осако
9
Сарджент
Остались в запасе
Унион
Вердер
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Унион - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Вердер
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+