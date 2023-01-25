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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Унион
Вердер - Унион: обзор матча 25 января 2023
Вердер
25.01.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Унион
13'
А. Пипер
18'
Я. Хаберер
46'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Унион
88'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Н. Гисельман
Замена
Э. Динкчи
️️️️
И. Груев
88'
84'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
83'
Замена
А. Шафер
️️️️
Я. Хаберер
Замена
М. Велькович
️️️️
А. Пипер
77'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Н. Шмидт
77'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
77'
73'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Г. Харагучи
72'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
71'
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Беренс
Пас отдал
Й. Юранович
18'
ГОЛ! 1:1!
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:0!
А. Пипер
Пас отдал
М. Дукщ
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
9
Джордан
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
4
Штарк
32
Фридль
5
Пипер
4
Груев
8
Вайзер
31
Шмидт
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
2
Лейте
5
Дехи
18
Юранович
8
Хедира
17
Гисельман
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
5
Пипер
13
Велькович
13
Велькович
5
Пипер
31
Шмидт
6
Стаге
6
Стаге
31
Шмидт
4
Груев
18
Динкчи
18
Динкчи
4
Груев
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
17
Гисельман
21
Руссийон
21
Руссийон
17
Гисельман
19
Хаберер
13
Шафер
13
Шафер
19
Хаберер
78
Харагучи
30
Зегуйн
30
Зегуйн
78
Харагучи
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
Остались в запасе
Вердер
Унион
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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