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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Унион
Вердер - Унион: обзор матча 28 октября 2023
Вердер
28.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Унион
38'
Р. Кнохе (АГ)
75'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Унион
90'
+6
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Замена
Ф. Агу
️️️️
О. Деман
89'
85'
Желтая карточка
Б. Холлербах
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
84'
80'
Желтая карточка
Д. Лейте
78'
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Ш. Бекер
78'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
78'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
К. Беренс
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Биттенкурт
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Дукщ
Пас отдал
М. Велькович
75'
Желтая карточка
Й. Стаге
73'
65'
Замена
А. Крал
️️️️
Я. Хаберер
60'
Красная карточка
Р. Хедира
60'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Б. Ааронсон
56'
Желтая карточка
Р. Госенс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Кнохе
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
13
Дуду
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
19
Леон Опиц
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
29
Люка Тусар
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
4-1-3-2
16
Цеттерер
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
6
Стаге
2
Деман
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
19
Борре
3-3-1-2-1
1
Реннов
2
Лейте
19
Бонуччи
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
8
Госенс
19
Хаберер
23
Бекер
11
Ааронсон
91
Беренс
2
Деман
27
Агу
27
Агу
2
Деман
32
Биттенкурт
44
Линен
44
Линен
32
Биттенкурт
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
19
Хаберер
33
Крал
33
Крал
19
Хаберер
11
Ааронсон
93
Лайдуни
93
Лайдуни
11
Ааронсон
91
Беренс
29
Кауфманн
29
Кауфманн
91
Беренс
23
Бекер
17
Холлербах
17
Холлербах
23
Бекер
Остались в запасе
Вердер
Унион
13
Дуду
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
19
Леон Опиц
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
19
Леон Опиц
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Унион
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Везерстадион
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