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Сантос - Брагантино: прогноз на матч 6 тур Бразилия. Серия А – 28 апреля

27 апреля 2025 9:09
Сантос - Брагантино
28 апр. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
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2.1
Победа «Брагантино» – коэффициент 2.10
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28 апреля на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Брагантино». Обе команды показывают разную динамику в последних играх: «Сантос» борется за выживание, а «Брагантино» уверенно входит в тройку лидеров турнира. Эта встреча будет важной для обеих сторон: хозяевам нужно выбираться из нижней части таблицы, а гостям – продолжать успешную серию.

«Сантос»

«Сантос» набрал всего 4 очка после 5 туров и занимает 18-е место. Команда нестабильна: в последних 5 матчах забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру) и пропустила 7 (1.4 гола за игру). Лидером атак является Гильерме с 10 голами в 19 матчах. Дома «Сантос» не проигрывает в 7 последних матчах, но в чемпионате это не сильно помогает: проблем в обороне остается много, что видно по статистике пропущенных голов почти в каждом матче. Позитивный момент – команда стабильно забивает в большинстве встреч.

«Брагантино»

«Брагантино» идет на 3-м месте с 10 очками после 5 туров. Команда набрала отличную форму, выиграв 3 матча подряд без единого пропущенного гола. В последних 5 играх они забили 6 мячей (1.2 за матч) и пропустили всего 4 (0.8 за игру). Джон Джон – лучший бомбардир команды с 4 голами в 18 матчах. «Брагантино» стабильно забивает и демонстрирует надежность в защите, особенно в последние встречи, где трижды подряд сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Факты о командах

«Сантос»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах дома.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 1.4 гола за игру.
  • Гильерме – лучший бомбардир команды с 10 голами в 19 матчах.

«Брагантино»

  • Побеждает в 3 последних матчах Серии A.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 0.8 гола за матч.
  • Джон Джон – лучший бомбардир с 4 голами в 18 матчах.

Личные встречи
25% (2)
50% (4)
25% (2)
11
Забитых мячей
11
1.38
В среднем за матч
1.38
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
1 : 3
20.10.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
2 : 0
29.05.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
0 : 2
18.10.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сантос
2 : 2
19.06.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
2 : 0
11.11.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
2 : 2
19.07.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
1 : 1
09.11.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сантос
1 : 1
09.08.2020
Брагантино
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Прогноз на матч «Сантос» – «Брагантино»

Сейчас «Брагантино» выглядит более организованной и сбалансированной командой. Они демонстрируют отличную форму в защите и уверенность в атаке. В то же время «Сантос» показывает характер, особенно в домашних матчах, но проблемы в обороне могут сыграть решающую роль. Исходя из статистики последних встреч, ожидаем аккуратную игру от гостей и вероятную победу «Брагантино» с минимальным преимуществом. «Сантос» способен забить, но вероятность победы гостей выше.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Брагантино» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 2.25

2.1
Победа «Брагантино» – коэффициент 2.10
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Брагантино Сантос
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