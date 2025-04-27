28 апреля на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Брагантино». Обе команды показывают разную динамику в последних играх: «Сантос» борется за выживание, а «Брагантино» уверенно входит в тройку лидеров турнира. Эта встреча будет важной для обеих сторон: хозяевам нужно выбираться из нижней части таблицы, а гостям – продолжать успешную серию.

«Сантос»

«Сантос» набрал всего 4 очка после 5 туров и занимает 18-е место. Команда нестабильна: в последних 5 матчах забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру) и пропустила 7 (1.4 гола за игру). Лидером атак является Гильерме с 10 голами в 19 матчах. Дома «Сантос» не проигрывает в 7 последних матчах, но в чемпионате это не сильно помогает: проблем в обороне остается много, что видно по статистике пропущенных голов почти в каждом матче. Позитивный момент – команда стабильно забивает в большинстве встреч.

«Брагантино»

«Брагантино» идет на 3-м месте с 10 очками после 5 туров. Команда набрала отличную форму, выиграв 3 матча подряд без единого пропущенного гола. В последних 5 играх они забили 6 мячей (1.2 за матч) и пропустили всего 4 (0.8 за игру). Джон Джон – лучший бомбардир команды с 4 голами в 18 матчах. «Брагантино» стабильно забивает и демонстрирует надежность в защите, особенно в последние встречи, где трижды подряд сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Факты о командах

«Сантос»

Не проигрывает в 7 последних матчах дома.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 1.4 гола за игру.

Гильерме – лучший бомбардир команды с 10 голами в 19 матчах.

«Брагантино»

Побеждает в 3 последних матчах Серии A.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 0.8 гола за матч.

Джон Джон – лучший бомбардир с 4 голами в 18 матчах.

Личные встречи 25% (2) 50% (4) 25% (2) 11 Забитых мячей 11 1.38 В среднем за матч 1.38 2:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 27 тур Сантос 1 : 3 Брагантино Бразилия. Серия А, 8 тур Брагантино 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 32 тур Брагантино 0 : 2 Сантос Бразилия. Серия А, 13 тур Сантос 2 : 2 Брагантино Бразилия. Серия А, 31 тур Сантос 2 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 12 тур Брагантино 2 : 2 Сантос Бразилия. Серия А, 20 тур Брагантино 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 1 тур Сантос 1 : 1 Брагантино

Прогноз на матч «Сантос» – «Брагантино»

Сейчас «Брагантино» выглядит более организованной и сбалансированной командой. Они демонстрируют отличную форму в защите и уверенность в атаке. В то же время «Сантос» показывает характер, особенно в домашних матчах, но проблемы в обороне могут сыграть решающую роль. Исходя из статистики последних встреч, ожидаем аккуратную игру от гостей и вероятную победу «Брагантино» с минимальным преимуществом. «Сантос» способен забить, но вероятность победы гостей выше.

Рекомендации для ставок: