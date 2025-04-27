28 апреля на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Брагантино». Обе команды показывают разную динамику в последних играх: «Сантос» борется за выживание, а «Брагантино» уверенно входит в тройку лидеров турнира. Эта встреча будет важной для обеих сторон: хозяевам нужно выбираться из нижней части таблицы, а гостям – продолжать успешную серию.
«Сантос»
«Сантос» набрал всего 4 очка после 5 туров и занимает 18-е место. Команда нестабильна: в последних 5 матчах забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру) и пропустила 7 (1.4 гола за игру). Лидером атак является Гильерме с 10 голами в 19 матчах. Дома «Сантос» не проигрывает в 7 последних матчах, но в чемпионате это не сильно помогает: проблем в обороне остается много, что видно по статистике пропущенных голов почти в каждом матче. Позитивный момент – команда стабильно забивает в большинстве встреч.
«Брагантино»
«Брагантино» идет на 3-м месте с 10 очками после 5 туров. Команда набрала отличную форму, выиграв 3 матча подряд без единого пропущенного гола. В последних 5 играх они забили 6 мячей (1.2 за матч) и пропустили всего 4 (0.8 за игру). Джон Джон – лучший бомбардир команды с 4 голами в 18 матчах. «Брагантино» стабильно забивает и демонстрирует надежность в защите, особенно в последние встречи, где трижды подряд сохраняли свои ворота в неприкосновенности.
Факты о командах
«Сантос»
- Не проигрывает в 7 последних матчах дома.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 1.4 гола за игру.
- Гильерме – лучший бомбардир команды с 10 голами в 19 матчах.
«Брагантино»
- Побеждает в 3 последних матчах Серии A.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 0.8 гола за матч.
- Джон Джон – лучший бомбардир с 4 голами в 18 матчах.
Прогноз на матч «Сантос» – «Брагантино»
Сейчас «Брагантино» выглядит более организованной и сбалансированной командой. Они демонстрируют отличную форму в защите и уверенность в атаке. В то же время «Сантос» показывает характер, особенно в домашних матчах, но проблемы в обороне могут сыграть решающую роль. Исходя из статистики последних встреч, ожидаем аккуратную игру от гостей и вероятную победу «Брагантино» с минимальным преимуществом. «Сантос» способен забить, но вероятность победы гостей выше.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Брагантино» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 2.25